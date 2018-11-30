Palandöken'den sürücülere kış lastiği uyarısı

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulamasının yarın başlayacağını hatırlatarak, "Zorunlu kış lastiği uygulaması tüm araçlarda önemsenmeli. Araştırmalara göre kışın kaza yapma riski yaza göre 6 kat daha fazla." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, olumsuz hava şartlarının tüm yurtta etkisini göstermeye başladığına işaret ederek, yağmur ve karın daha fazla olduğu bölgelerde kış lastiğini trafikteki her araç sahibinin kullanması gerektiğini vurguladı.

Gizli buzlanma, yağışlar, kaygan yollar gibi olumsuz şartların ülkedeki tüm araçları etkilediğinin altını çizen Palandöken, zorunlu kış lastiği uygulamasının önemsenmesi gerektiğini belirtti. Yapılan araştırmalara göre kışın kaza yapma riskinin yaza göre 6 kat daha fazla olduğunu aktaran Palandöken, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ticari araçlar için geçerli olan 715 lira kış lastiği takmama cezası aralık ayı boyunca uygulanacak. 1 Ocak 2019'dan itibaren ise Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan yüzde 23,73 yeniden değerleme oranında artırılarak kış lastiği takmayan ticari araçlara 885 lira ceza kesilecek. Geçen yıl kış lastiği uygulamasının zorunlu olduğu 5 ayda toplam 127 bin 283 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 81 bin 511 kişi yaralandı, 952 kişi ise hayatını kaybetti. Bu rakamlar kış aylarında yaşanan trafik kazalarının acı tablosunu gözler önüne seriyor."