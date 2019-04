Palandöken’den Kartepe’ye tanıtım günleri

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli Erzurum Dernekleri Federasyonu (KEDFE) ve Erzurum Valiliğinin destekleriyle düzenlenen ‘Erzurum Tanıtım Günleri’ kapılarını ziyaretçilere açtı.

Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi’nde ‘Palandöken’den Kartepe’ye sloganı ile düzenlenen tanıtım programına Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Erzurum Valisi Okay Memiş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükalın, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Kocaeli Erzurumlular Dernekleri Federasyonu Başkanı Tekin Dursun ve yönetim kurulu üyeleri, milletvekilleri, kaymakamlar, daire müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cirit gösterileriyle başlayan etkinlikte, Erzurum’a özgü kadayıf dolması, cağ kebap, lor dolması, yöresel tatlar, Oltu Taşı, geleneksel el sanatları gibi ürünler sergilendi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı’nın konseri tören alanındaki katılımcılara açılış öncesinde keyifli saatler yaşatırken; program daha sonra fuar merkezinde yapılacak olan açılışla devam etti.

BİR REKORA İMZA ATILDI

Etkinliklerde dernek tarafından yaptırılan 650 kilogram ağırlığındaki cağ kebabı fuar alanına vinç yardımıyla getirilerek pişirilmek üzere ocağa yerleştirildi. Dev cağ kebabına büyük ilgi gösteren vatandaşlar, cep telefonları ile o anı görüntüledi.

KÜLTÜR ŞEHRİ İLE SANAYİ ŞEHRİNİ BÜTÜNLEŞTİRİYORUZ

Kocaeli ile Erzurum’un kültürünü harmanlamak yaşanılabilir bir Kocaeli inşa etmek için bu tür programları düzenlediklerini ifade eden Kocaeli Erzurumlular Dernekleri Federasyonu Başkanı Tekin Dursun, “Biz kültür şehri Erzurum ile sanayi şehri Kocaeli’ni bütünleştirmek için bu tür programlar yapıyoruz. Bizlere destek olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırakmayan kadim dostlarım, hemşerilerim, soğuk memleketin sıcak insanları bir teşekkürüm de sizlere. Bizim için Kocaeli çok önemli. Erzurum’da doğduk, Kocaeli’de doyduk. O zaman Kocaeli’nin nimetlerine de Kocaeli’nin yarınlarına da katkı sunmak bizlerin görevi. Bu anlamda bu tür çalışmalarımız geçmişten bugüne kadar devam etti, bundan sonra da devam edecektir. Çünkü bizler Kocaeli’de yaşıyoruz, ailelerimizin geçimini Kocaeli’de temin ediyoruz. Bir anlamda da çok mutluyum ki Kocaeli’nin her mahallesine, her semtine ülkemin dört bir yanına göç veren sevgili Erzurumlu hemşerilerime gittikleri yerde huzur vermişler güven abidesi ve komşularının emniyet kilidi olmuşlar” dedi.

ERZURUM’A HANGİ YATIRIMI GÖTÜRÜRÜZ DİYE GAYRET ETMELİYİZ

Daha sonra söz alan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yatırımcıların Erzurum’u unutmamalarını istedi.

Başkan Sekmen, şöyle konuştu:“Kıymetleri değerlendirebilirsek, onları insanımıza sunabilirsek hatta insanlığa sunabilirsek bilelim ki oralarda insanımız için yaşanılabilir mekânlar olabilir. Bunun için kadim şehrimiz Erzurum her geçen gün yaşamın, mutluluğun yeri olabilecek bir konuma geliyor. Gerek kışımız, gerek yazımız, yayla, spor turizmimiz, doğal ve kültürel varlıklar bize bunu ispat ediyor. Bunun için Erzurum’da doğup batıda yaşayan siz değerli kardeşlerimiz mutlaka dönüp buraları ziyaret etmeli, buralara hangi yatırımları götürebiliriz diye gayret göstermelisiniz. Bilelim ki bu ülkenin her karış toprağı, her yeri birbirinden güzel. Buralarda yaşarken de oranın hasretini, oranın o güzelliklerini, hatıralarını hep anıyor ama özlemini gideremiyor. Bu özlemi gidermek hepimizin elinde. Ben inanıyorum ki buralarda iş güç sahibi olan kıymetli kardeşlerimiz, iş adamlarımız, bürokratlarımız, STK mensuplarımız mutlaka öğrendikleri, geliştirdikleri bu meslekleri, bu güzellikleri oralara aktararak oraların da gelişmesine katkıda sunacaklar.”

BAŞKAN BÜYÜKALIN’DAN BİRLİK BERABERLİK VURGUSU

“Biz istiyoruz ki buradaki birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, barışımızı, huzurumuzu her yere yansıtalım” diyerek söze başlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükalın, “Bu birlik, beraberlik, kardeşlik her yerde aynı buradaki gibi ışıldasın. İnsanlar burada nasıl mutluysa her yere buradan ışık saçalım istiyoruz. Biz hep birlikte Anadolu’yuz. Biz aslında büyük bir nehrin içine akan küçük küçük çaylar gibiyiz. Türkiye’nin farklı farklı yerlerinden Anadolu’nun farklı coğrafyalarından buraya geldik ama burada çok güzel bir kültürel birliktelik sağladık. Farklılıklarımız aslında bizler için büyük bir zenginlik. Biz de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak istiyoruz ki bu değerleri yaşatalım, Anadolu’yu Anadolu yapan değerleri, bizi biz yapan kültürü, bizi biz yapan değerleri şehrimizde de yaşatmaya devam edelim. Bu zenginlik bizden sonraki nesillere aktarılarak bizim birliğimizin, beraberliğimizin, bekamızın bir devamı olsun istiyoruz. Biz de var gücümüzle bütün hemşeri derneklerimize bu ve benzeri organizasyonlarına destek oluyor, Anadolu’nun o eşsiz zenginliğini şehrimizde yaşatmaya katkı sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

ERZURUM ANADOLU’YA AÇILAN KAPIDIR

Daha sonra söz alan Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum’un Türkiye’nin en önemli kilit şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

Bu tür tanıtım programlarını önemsediklerini ifade eden Vali Okay Memiş, “Böyle bir davet olunca 20 ilçemizin kaymakamları 20 ilçemizin belediye başkanları, ben de dahi olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber Kocaeli’nde olmak istedik. Erzurum çok önemli ve stratejik bir il. Kuzeydoğu Anadolu’nun en önemli ili diyebiliriz. Anadolu’ya açılan kapı, Cumhuriyetin temellerinin atıldığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 53 gün kaldığı önemli bir ildir. Bu sene de Allah izin verirse 23 Temmuz’da 100. yılını kutlayacağız. Aynı zamanda Nene Hatunların, İbrahim Hakkı Hazretlerinin, Alvarlı Efelerin, Kara Fatmaların yaşadığı bir il. Dadaşlar, tarihinde nice kahramanlıklar göstermiş emperyalist güçlerin Anadolu’yu işgalini engellemiştir. Böyle bir ilde görev yapmaktan bizler son derece memnunuz. Bu kısa süre içerisinde sizler, hem Kocaeli’nde yaşayan kardeşlerimiz hem de Erzurumlu kardeşlerimiz Erzurum’un önemli güzelliklerine tekrardan şahit olacaksınız. Öncelikle Palandöken Türkiye’nin hatta dünyanın çok önemli kayak merkezlerinden bir tanesi. 100 yıldır kayak sporunun, kış sporunun olduğu bir merkez. En az 1500 yıllık bir tarihi olan Anadolu’nun ilk üniversitesi Çifte Minareli Medresesi, Ulu Camisi, Lala Paşa Camisi, Üç Kümbetleri, Yakutiye Medresesi, Erzurum Kalesi ile adeta İstanbul’un Sultan Ahmet Meydanını andırmaktadır. Doğal güzelliklerinin yanında tadına doyulmaz cağ kebabımız, kadayıf dolmamız, lor dolmamız bunların hepsini buraya gelen konuklarımız tadacaklar. Ben organizasyonda emeği geçen tüm dostlarımıza çok teşekkür ediyor, tüm katılımcıları sevgi ve saygı ile selamlıyorum” diye konuştu.

“ERZURUM KURTULUŞA GİDEN NOKTADA EN ÖNEMLİ MİHENK TAŞIDIR”

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ise Cumhuriyete giden yolun Erzurum’da şekillendiğini belirtti. Kocaeli’nde önemli bir Erzurumlu nüfusun bulunduğuna dikkat çeken Vali Aksoy, “TÜİK’in açıkladığı nüfus istatistiklerinde nüfus kayıtları kendi memleketlerinde olan insanlara baktığımızda Kocaeli nüfusuna kayıtlı olan insanların dışında şehrimizde en fazla yaşayan nüfusu Erzurumlular oluşturuyor. Tam88 Bin 95 kişi Kocaeli’de Erzurum nüfusuna kayıtlı. Tabi ki nüfus kaydını alarak buraya gelmiş ve Kocaeli nüfusuna bağlı daha çok hemşerilerimizin de var olduğunu biliyoruz. Bu anlamda katkı sunan bütün Erzurumlu hemşerilerimize de teşekkür ediyoruz. Cumhuriyetimizin kuruluşuna ve kurtuluşa gidilen yolda ilk adımın atıldığı 19 Mayıs Samsun ile başlayan mücadele, Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi ve TBMM’nin açılışı, her cephede verilen milli mücadele Cumhuriyetin ilanı ile son bulmuştur. Erzurum Kongresi de bu anlamda Cumhuriyetin kuruluşuna, kurtuluşa gidilen noktada en önemli mihenk taşlarından biri olmuştur. Ülkemizin birliği ve dirliği için vatanımızın bölünmez bütünlüğü için her zaman olumlu ve güzel duruşunu sergileyen Erzurumlu hemşerilerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından bu yıl 100. Yılı kutlanacak olan Milli Mücadelenin fitilinin ateşlendiği Erzurum Kongresi münasebetiyle şehrin sosyal ve kültürel hayatına katkıda bulunanlara ‘100. Yıl Milli Mücadele Ödülü’ verildi.

Açılış sonrası Vali Okay Memiş ve protokol üyeleri stantları tek tek gezerek yöresel ürünleri ve kültürel zenginlikleri tanıma fırsatı buldu. Erzurum Kongresi ve Sarıkamış Hareketi’nin temsili olarak canlandırılmasıyla başlayan Erzurum Tanıtım Günleri, 11-14 Nisan tarihleri arasında devam edecek. Program 3 gün boyunca tiyatro gösterileri, konserler ve çeşitli etkinliklerle devam edecek.