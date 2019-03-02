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Palandöken’den Kartepe’ye Erzurum buluşması

Kocaeli Erzurum Derneğinin nisan ayında Kocaeli’de yapacağı Erzurum günleri için basın toplantısı düzenledi.

02 Mart 2019 Cumartesi 12:21
Palandöken’den Kartepe’ye Erzurum buluşması

Kocaeli Erzurum Derneğinin nisan ayında Kocaeli’de yapacağı Erzurum günleri için basın toplantısı düzenledi.


Tebriz Kapı Çarşısında düzenlenen kahvaltıya Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Dursun, Dernek Yöneticileri ve basın mensupları katıldı.


Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen nisan ayında yapılacak olan Erzurum günlerinde hemşerileriyle bir araya geleceğinden dolayı mutlu olduğunu ifade ederek “Kocaeli’nde çok sayıda Erzurumlu var böyle bir günün düzenlenmesi hem hemşerilerimizi bir araya getirecek hem de şehrimizin tanıtımına büyük destek olacak. Bizde elimizden geldiği kadarıyla bu organizasyona destek olacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 12:21
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