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Palandöken'de yeni yıl coşkusu

Palandöken'de yılbaşı, kar yağışı altında coşkuyla kutlandı

01 Ocak 2019 Salı 00:35
Palandöken'de yeni yıl coşkusu

ERZURUM (AA) - Erzurum'daki Palandöken'de yılbaşı, kar yağışı altında coşkuyla karşılandı.

Yurt içi ve İran, Rusya, Gürcistan ile Orta Doğu ülkelerinden gelen çok sayıda turist, yeni yıl için Türkiye'nin önde gelen kış turizm merkezlerinden Palandöken Dağı'ndaki Palandöken Kayak Merkezi'ni tercih etti.

Turistler, gece kayağı yapılan Palandöken'de otellerinde düzenlenen yılbaşı programlarında doyasıya eğlendi.

Meşaleli kayak ve havai fişek gösterileriyle renklendirilen gecede, turistlere kar üzerinde ikramda bulunuldu.

Hava sıcaklığı sıfırın altında 10 derece olması ve yoğun kar yağışına rağmen turistler kar üzerinde dans ederek yeni yılı kutladı.

Kent genelinde bir süredir etkili olan kar yağışı, yeni yılın ilk dakikalarında da devam etti.




Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 00:35
  1. Erzurum
  2. kutlama
  3. Palandöken
  4. yeni yıl

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