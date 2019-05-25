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Palandöken'de mayısta kayak keyfi

Her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlayan Palandöken Kayak Merkezi'nde buluşan kayak ve adrenalin tutkunu 3 arkadaş, mayısta kaymanın keyfini yaşadı- Kayakseverlerden Sebahattin Boran:- "Mayısta kayak zevkini yaşadığımız için çok mutluyuz. Kayak merkezinin bazı alanlarında tahminen 1 metre kar var, teleferik açık olsa kayak turizmi devam edebilir"- Adrenalin tutkunu Hüseyin Avcı:- "Kayak yaparken zirveden Erzurum'un bütün güzelliği görülebiliyor. Şehir merkezi, doğanın uyanmasıyla oluşan yemyeşil vadi ve karların eridiği yerde yeşeren kardelen çiçeklerini bir arada görmek mutluluk veriyor. Doğayı seviyoruz ve insanları doğaya bekliyoruz"

25 Mayıs 2019 Cumartesi 11:51
Palandöken'de mayısta kayak keyfi

ERZURUM (AA) - FIRAT ÖZDEMİR - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde bir araya gelen kayak ve adrenalin tutkunu 3 arkadaş mayısta kaymanın keyfini sürdü.

Her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlayan ve dünya şampiyonalarına ev sahipliği yapan Palandöken Dağı'nda, kayak tutkunu arkadaşlar Sebahattin Boran, Hüseyin Avcı ve Ruhçan Çömlek, snowboardlarıyla kayak yapmanın keyfini yaşamak için bir araya geldi.

Teleferik ve gondolların çalışmaması nedeniyle 3,5 kilometre mesafe katedip Palandöken Dağı'nın zirvesine ulaşan 3 arkadaş, gerekli hazırlık ve kontrollerin ardından kendilerini 3 bin 200 rakımdan aşağı bıraktı.

Kar kalınlığının yaklaşık bir metre olduğu dağın kuzey yamacından uzun süre snowboard ile kayan arkadaşlar, ardından kayak sezonunu kapatan Palandöken Kayak Merkezi'nin pistlerine geçti.

Kayak tutkunu gençlerden Sebahattin Boran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arkadaşlarıyla kayak yapmak için Palandöken Dağı'nın Ejder 3200 Zirvesi'ne çıktığını söyledi.

Baharda kayak yapmanın heyecanlı olduğunu belirten Boran, "Palandöken Kayak Merkezi hem dünyada hem de Türkiye'de sayılı merkezler arasında yer alıyor ve misafirlerine 12 kilometrelik pistte kesintisiz kayak yapma keyfini yaşatıyor. Kayak merkezinin en önemli özelliği, hava alanına yakın olması ve birçok pistinin bulunması. Burada ister snowboard ister kayak takımıyla istediğiniz piste kayabiliyorsunuz." diye konuştu.

- "Telesiyej ve teleferik açık olsa kayak turizmi devam edebilir"

Boran, arkadaşlarıyla fırsat buldukça kayak yaptığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Mayısta kayak zevkini yaşadığımız için çok mutluyuz. Kayak merkezinin bazı alanlarında tahminen 1 metre kar var, teleferik açık olsa kayak turizmi devam edebilir. Güney pistlerde kar kalmamış ama kuzey pistlerde rahatlıkla kayak yapılabilir. Akdeniz sahillerinde birkaç aydır denize girebiliyor, biz de Palandöken'de halen kayak yapıyoruz. Kayağın ardından kent merkezine indiğimizde montları çıkararak sıcak havaya ayak uyduracağız ama Ejder 3200'de kayak yapma zevki ve heyecanı yaşamak çok mutluluk verici."

Adrenalin tutkunu Hüseyin Avcı ise Erzurum'da bulunmanın en büyük avantajının kayak yapmak olduğunu anlatarak, bu kentte mayısta da snowboard yapılabildiğini aktardı.

- "Doğayı seviyoruz ve insanları doğaya bekliyoruz"

Erzurum'daki kayak yapma avantajını doya doya kullandığını aktaran Avcı, "Türkiye'nin diğer kayak merkezlerinde mayıs ayında kayak yapma imkanı var mı bilmiyorum ama 3 bin 200 rakımlı Palandöken Dağı'nda kayak yapmak için yeterli kar var. Kayak yaparken zirveden Erzurum'un bütün güzelliği görülebiliyor. Şehir merkezi, doğanın uyanmasıyla oluşan yemyeşil vadi ve karların eridiği yerde yeşeren kardelen çiçeklerini bir arada görmek mutluluk veriyor. Doğayı seviyoruz ve insanları doğaya bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kayak tutkunu Ruhçan Çömlek de Erzurum denince ilk akla gelen merkezin Palandöken olduğunu çünkü buranın tesis, kar kalitesi ve şehre olan yakınlığı bakımından Türkiye'nin en iyi merkezlerinden olduğunu kaydetti.

Erzurum'da iki iklimin aynı anda yaşanabildiğini vurgulayan Çömlek, "Şu an Ejder 3200 Zirvesi'nde hava soğuk olduğu için kış mevsiminde sayılırız ve buradan havanın sıcak olduğu alçak rakımlı kesimdeki bahara doğru kayacağız. Bu Erzurum'a özgü durum. Snowboard çok farklı bir spor dalı ve kayak yaparken kendimi dağa hükmediyor gibi hissediyorum. Bu sporda adrenalin de var ve bunun herkesin yaşaması gereken duygu olduğunu düşünüyorum. Bu duyguyu tattıktan sonra bir daha vazgeçemiyorsunuz." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 11:51
  1. Adrenalin ve tehlike
  2. Erzurum
  3. kayaksever
  4. Palandöken Kayak Merkezi
  5. Snowborad

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