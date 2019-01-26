Palandöken'de kayak ve akrobasi gösterisi

ERZURUM (AA) - Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden olan Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde, sömestir tatili dolayısıyla gelen yerli ve yabancı misafirlere kayak ve akrobasi gösterisi sunuldu.

Ülkenin kış sporlarında önemli merkezlerinden olan doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığı Palandöken'de sömestir tatilini geçiren misafirler renkli bir gece yaşadı.

Kar kalitesi ile gece kayağıyla adından söz ettiren Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen organizasyonda eğitmenlerce kar kalınlığının 90 santimetreyi bulduğu pistte akrobasi ve kayak gösterisi gerçekleştirildi.

Oluşturulan alanda atlayışlar yaparak, ışıklandırılan snowboardlarla gösteri sunan eğitmenler, alanı dolduran yüzlerce kişi tarafından ilgiyle izlendi.

Kar yağışı altında hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece olduğu alanda misafirler odun ateşinde ısınarak, gösteriye alkışlarıyla destek verdi.

- "Palandöken'de gece ve gündüz kavramı yok"

Kayak eğitmeni Yavuz Kıyıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, sömestir tatilinde gündüz eğitim verdikleri çocuklara gece de güzel bir gösteri sunmak istediklerini vurgulayarak, "Çok güzel bir gece oldu. Çocuklarımız yeni dönemi başarılı bir şekilde geçirirler. Kayak konusunda Palandöken'de gece ve gündüz kavramı yok. Gece kayağı için pistlerin ışıklandırması mevcut. Bu nedenle tüm kayakseverleri davet ediyoruz." dedi.

Sway Otel Genel Müdür Yardımcısı Ömer Akça da Palandöken'de sömestir tatilinin ilk haftasının yoğun geçtiğini ve bu tatil sonrasında doluluk oranının aynı şekilde süreceğini belirterek, "Bu yıl yerli misafirler Palandöken'i tercih ettiler. Biz de onlar için değişik etkinlikler düzenliyoruz. Kayak hocalarımız bu akşam görsel şölen sundular. Burada sabahtan akşama kadar kayak yapma imkanı var. İnanılmaz ilgi söz konusu. Palandöken'deki turizmciler olarak bu yoğunluktan memnunuz." diye konuştu.