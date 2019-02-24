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Palandöken’de hafta sonu yoğunluğu

Palandöken Kayak Merkezi’nde hafta sonu tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, güneşli havada kızak ve kayağın keyfini çıkarttı.

24 Şubat 2019 Pazar 15:06
Palandöken’de hafta sonu yoğunluğu

Palandöken Kayak Merkezi’nde hafta sonu tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, güneşli havada kızak ve kayağın keyfini çıkarttı.


Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken’de hafta sonu yoğunluk yaşanıyor. Dünyaca ünlü Palandöken ile Konaklı kayak merkezlerini bünyesinde barındıran Erzurum, kış aylarında kayakseverlerin vazgeçilmez adresleri arasında yer alıyor.


Kar kalınlığının 45 santimetreye ulaştığı Palandöken Kayak Merkezi, özellikle hafta sonları çok sayıda kayaksevere ev sahipliği yapıyor.


Pistleri dolduran yerli ve yabancı turistler, güneşli havada kayarak güzel vakit geçirmeye çalışıyor. Bazı turistler de otellerin verandasında güneşlenerek hafta sonu keyfi yaşıyor.



Palandöken’de yamaç paraşütü


Öte yandan, Palandöken Kayak Merkezinde yerli ve yabancı turistler kayak ve snowboardun yanı sıra yamaç paraşütü yapmanın keyfini çıkardı.


Dünyada kış turizminin "parlayan yıldızı" Erzurum’daki Palandöken Kayak Merkezi, yamaç paraşütü meraklılarına, atlayış yaparken kar manzarasının keyfini çıkarma imkanı sunuyor.


Her yıl binlerce turiste ev sahipliği yapan Palandöken Dağı’ndaki merkez, tatilcilere gece gündüz kesintisiz kayak imkanı sağlıyor.


Türkiye’nin birçok kentinden vatandaşların yanı sıra başta Rusya ve İran olmak üzere birçok ülkeden turisti de ağırlayan Palandöken’de, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve otellerin uyguladığı farklı konseptler tatilcilerin beğenisini kazanıyor.


Gondol, safari, gece kayağı, animasyon gibi birçok aktivitenin yapılabildiği Palandöken’de, Büyükşehir Belediyesinin girişimleriyle, Ejder 3200 Tepesi’nde ziyaretçilere yamaç paraşütü imkanı sunuluyor.


Palandöken, yüksekliği, uçuşa uygun etapları ve kar yağışıyla beyaza bürünen sıradağlarıyla ekstrem sporcularının yeni gözdesi olma yolunda ilerliyor.


Dünyada kış turizminin "parlayan yıldızı" Palandöken’deki kapalı gondollarla tepeye çıkarılan tatilciler, yamaç paraşütü yaparak hem heyecan hem de Erzurum manzarasına karşı uçmanın keyfini yaşıyor.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 15:06
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