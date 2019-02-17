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Palandöken’de hafta sonu yoğunluğu

Palandöken Kayak Merkezinde hafta sonu tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, güneşli havada kayağın keyfini çıkarttı.

17 Şubat 2019 Pazar 10:33
Palandöken’de hafta sonu yoğunluğu

Palandöken Kayak Merkezinde hafta sonu tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, güneşli havada kayağın keyfini çıkarttı.


Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken’de hafta sonu yoğunluk yaşanıyor. Dünyaca ünlü Palandöken ile Konaklı kayak merkezlerini bünyesinde barındıran Erzurum, kış aylarında kayakseverlerin vazgeçilmez adresleri arasında yer alıyor.


Kar kalınlığının 45 santimetreye ulaştığı Palandöken Kayak Merkezi, özellikle hafta sonları çok sayıda kayaksevere ev sahipliği yapıyor.


Pistleri dolduran yerli ve yabancı turistler, güneşli havada kayarak güzel vakit geçirmeye çalışıyor. Bazı turistler de otellerin verandasında güneşlenerek hafta sonu keyfi yaşıyor.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 10:33
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