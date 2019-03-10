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Palandöken'de güneşli havada kayak

Türkiye'nin kayak merkezlerinden Palandöken'de, yerli ve yabancı turistler mart ayında kayak yapmanın keyfini yaşadı- Kayakseverlerden Mesut Eşmebaşı:- "Mart ayının ilk haftalarında her yer yemyeşil iken biz Palandöken'de tekrardan beyaz ile buluşuyoruz"

10 Mart 2019 Pazar 16:32
Palandöken'de güneşli havada kayak

ERZURUM (AA) - Türkiye'nin kayak merkezlerinden Palandöken'de, yerli ve yabancı turistler mart ayında güneşli havada kayak yapmanın keyfini yaşadı.

Yıl boyunca çok sayıda yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Palandöken Kayak Merkezi'nde etkili olan kar yağışının ardından kar kalınlığı 122 santimetreye ulaştı.

Hafta sonu tatilini fırsat bilerek Palandöken'e gelenler, snowboard yapıp, kızak ve kayakla kayarak gönüllerince eğlendi.

Renkli görüntülerin oluştuğu pistlerde genç, yaşlı, çocuk her kesimden çok sayıda ziyaretçi, güneşli havada hafta sonunu değerlendirerek keyifli vakit geçirdi.

Hava sıcaklığının 3 derece olduğu Palandöken Kayak Merkezi'ne gelen turistler, mart ayında kayak yapmanın yanı sıra canlı müzik eşliğinde de eğlendi.

Kayaksever Mesut Eşmebaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayak yapmak için Ankara'dan geldiğini söyledi.

Palandöken'de bahar ayında kış keyfi yaşadığını belirten Eşmebaşı, şunları kaydetti:

"Mart ayının ilk haftalarında her yer yemyeşil iken biz Palandöken'de tekrardan beyaz ile buluşuyoruz. Kayak yaparak karın ve beyazın keyfini çıkarıyoruz. Palandöken Kayak Merkezi çok güzel yer. Bu yıl kış tatili için ikinci tercihimiz tekrardan Palandöken oldu. Eğlenmeye devam ediyoruz."

İstanbul'dan gelen Elif Atan da hava sıcaklığı açısından tereddütleri olduğunu ifade ederek, "Palandöken'de havanın bu kadar güzel olacağını düşünmüyordum. İlk defa Palandöken'e geldim ve gerçekten kayak yapmak için güzel bir yer. Sanırım İstanbul'a bahar gelince ben hep burada olacağım. Palandöken Kayak Merkezi'nde bütün imkanlar bulunuyor." dedi.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 16:32
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