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Palandöken: "Yöresel ürünlerimizi dünyaya tanıtmalıyız"

Yöresel ürünlerin Anadolu’nun mirası olduğunu ve tüm dünyaya tanıtılarak yeni pazarlara açılmasının ülke ekonomisi için önemli olduğunu vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ülkemizin her yöresine ait bin bir çeşit lezzet var.

16 Mart 2019 Cumartesi 12:36
Palandöken: "Yöresel ürünlerimizi dünyaya tanıtmalıyız"

Yöresel ürünlerin Anadolu’nun mirası olduğunu ve tüm dünyaya tanıtılarak yeni pazarlara açılmasının ülke ekonomisi için önemli olduğunu vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ülkemizin her yöresine ait bin bir çeşit lezzet var. Bu lezzetlerin yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da tanıtımının en iyi şekilde yapılıp yeni pazarlara açılması lazım" dedi.


Türkiye’nin geleneksel ve yerel ürünler açısından en zengin ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Dünyada hazır yiyeceklerin, fast - food ürünlerin tüketimi hızla artıyor. Genelde sağlıksız ve bir tek beslenme tipine dayalı bu kültür maalesef yöresel lezzetlerin de unutulmasına neden oluyor. Ülkemiz kültürü, coğrafi yapısı, yöresel lezzetleri, çeşitliliği açısından en zengin ülkelerden biri. Yok olmaya yüz tutan, halen yeteri kadar bilinmeyen birçok lezzet var. Bu ürünlerin bilinilirliğinin artırılması, tanıtımının yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da yapılması, bu doğrultuda üreticilerin desteklenmesi gerekiyor. Yöresi ile bütünleşen ürünlerin kültürü ile birlikte tanıtılması, kültürün de lezzetin de nesiller boyu yaşatılması, kuşaktan kuşağa aktarılması demek" diye konuştu.



"Yöresel ürün tanıtım standlarının kiraları düşük tutulmalı"


Yöresel ürünlerin tanıtımına destek verilmesi ve yöresel ürün tanıtımında stant kiralarının düşük tutulması gerektiğini Palandöken, "Tanıtım ve reklam bir ürün, bir durum ya da bir ülke için olmazsa olmazdır. En hızlı yoldan en çok insana ulaşmak demektir. Dolayısıyla yöresel ürünlerin de tanıtımlarla satışının artması, ülkemize yurt içinde ve yurt dışında, dolaylı ya da direkt olarak ekonomik anlamda çok şey kazandırıyor. Bu tanıtım süresinde de üreticiye destek verilmesi gerekiyor. Tanıtım günleri, fuarlar, mağaza ve market içlerinde açılan stantlarda kiralar düşük tutulmalı. Perakende Yasasının yeni yasa taslağında zincir marketlerde yöresel ürün kullandırma, belirli rafları bu ürünlere ayırma zorunluluğunun geleceğini Ticaret Bakanımız bildirmişti. Bu sevindirici bir durum ve bir an önce yasa güncellenerek hayata geçirilmeli. Yurt içi tanıtımlar için bu yollar artırılmalı. Üreticiler KOSGEB ile konfederasyonumuz işbirliği ile yapılan yurt dışı iş gezisi desteği gibi destek fırsatlarını da kaçırmamalı" ifadelerini kaydetti.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 12:36
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