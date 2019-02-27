Palandöken: “Yeşilçam’ın duayen oyuncusunu kaybettik” TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sinema ve tiyatro oyuncusu Aytaç Arman’ın vefatı üzerine başsağlığı mesajı yayınladı.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sinema ve tiyatro oyuncusu Aytaç Arman’ın vefatı üzerine başsağlığı mesajı yayınladı.

Sinema ve tiyatro oyuncusu Aytaç Arman’ın vefatı üzerine başsağlığı mesajı yayınlayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bir süredir kanserle savaşan duayen oyuncu Aytaç Arman’ın ölümünü büyük bir üzüntü ile öğrendim. Yeşilçam filmleri ve tiyatro oyunlarındaki rolleri tanınan başarılı oyuncuya Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Sanat camiasının başı sağ olsun” dedi.

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