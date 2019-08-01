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Palandöken: “Yapılandırma sözü esnafı umutlandırdı”

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın “Vergi borcuna yapılandırma getirilebilir” açıklamasının esnafı umutlandırdığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnafımız oldukça zor bir dönem geçiriyor.

01 Ağustos 2019 Perşembe 10:35
Palandöken: “Yapılandırma sözü esnafı umutlandırdı”

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın “Vergi borcuna yapılandırma getirilebilir” açıklamasının esnafı umutlandırdığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnafımız oldukça zor bir dönem geçiriyor. Hazine ve Maliye Bakanımızın açıklaması esnafımızı umutlandırdı. Önceki dönem yapılandırması bozulanları da kapsayacak şekilde yeni bir borç yapılandırmasına acil ihtiyaç var” dedi.


Faizlerin yüksek olduğu dönemlere ilişkin borç yapılandırması bozulan esnafın bugün itibariyle toplam borcunu ödenemeyecek bir noktaya geldiğini vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Kamu alacaklarına uygulanan gecikme zammı oranı iki yıl için yıllık yüzde 16,8’den yüzde 30’a çıktı. Daha önce vergi ve prim borçlarını yapılandırıp bunları zamanında ödeyemediği için yapılandırması iptal olanlar, bugün altından kalkamayacakları bir borçla karşı karşıyalar. Öyle ki ne esnaf bu borcu ödeyebilir, ne de kimse bu borcu tahsil edebilir. Keza esnafın, haciz konulacak mal varlığı da kalmadı” diye konuştu.



“Cezalarda yapılandırma kapsamına alınmalı”


Yeni borç yapılandırmasında kamuya olan tüm borçların kapsama alınması gerektiğini belirten Palandöken, “Geçmiş dönemlerdeki borç yapılandırmalarında bazı idari para cezaları yapılandırma kapsamına alınmadı. Oysa öyle cezalar var ki esnafın dükkanını içindeki malıyla satsanız ödeyemez. Bugün 52 bin TL’nin üzerinde kesilen cezalar var ve önceki yapılandırmaların kapsamına girmiyor. Yeni yapılandırmada cezaların hepsi dahil olacak şekilde kamuya olan tüm borçlar kapsama alınmalı” ifadelerini kullandı.



“Borç yapılandırmasında süre 60 ay olmalı”


Merkez Bankasının faiz indirimi ile birlikte piyasadaki faizlerin de düşmeye başladığının altını çizen Palandöken, “Faizler inmeye başladı ama yine de geçmiş dönemlere göre hala çok yüksek. Borç yapılandırmasında enflasyon oranına göre faiz hesaplanıyor. Süre de 36 ay olunca esnafımız borcunu ödeyemiyor. Borç yapılandırmasının son kez yapılabilmesi için vadesinin en az 60 ay olması, faizinin de piyasa faizlerinin çok altında olması gerekir. Esnafımız bir an önce borcundan kurtulmak, devlete yük olmamak istiyor. Devlet de alacağını tahsil etmek istiyor. Bu nedenle bu kez vadenin en az 60 aya çıkması ve faizlerin de geçmiş dönemlere göre daha düşük tutulması gerekir. Ayrıca, borç yapılandırmasına neden olan sorunların da ortadan kaldırılması için Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere ticaretle ilgisi olan tüm bakanlıklarla toplantılar yapmalı, sorunu kökten çözmeliyiz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 10:35
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