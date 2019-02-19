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Palandöken: “Ünlü, spor camiası için önemli bir isimdi”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Spora camiası için önemli hizmetler veren Fikret Ünlü’ye Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

19 Şubat 2019 Salı 11:22
Palandöken: “Ünlü, spor camiası için önemli bir isimdi”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Spora camiası için önemli hizmetler veren Fikret Ünlü’ye Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.


Siyasetin önemli isimlerinden Fikret Ünlü’nün ölümü üzerine baş sağlığı mesajı yayınlayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “56 ve 57’nci hükümetlerde Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapan Fikret Ünlü’nün vefatını derin bir üzüntü ile öğrendim. Spora camiası için önemli hizmetler veren Ünlü’ye Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesi, sevenleri ve bütün spor camiasının başı sağ olsun” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 11:22
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