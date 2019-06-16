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Palandöken: "Taksit sayısının artması olumlu ama yeterli değil”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Hem vatandaşa hem piyasalara etkin bir şekilde fayda sağlaması için kredi kartı gecikme faizlerinin de yüzde 2,65’ten aşağı çekilmesi gerekiyor” dedi.

16 Haziran 2019 Pazar 10:46
Palandöken: "Taksit sayısının artması olumlu ama yeterli değil”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Hem vatandaşa hem piyasalara etkin bir şekilde fayda sağlaması için kredi kartı gecikme faizlerinin de yüzde 2,65’ten aşağı çekilmesi gerekiyor” dedi.


Kredi kartı taksit sayılarının artırılmasının yanında, gecikme faizlerinin de düşürülmesi gerektiğine dikkati çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Geçtiğimiz günlerde kredi kartı taksit sayıları yen düzenlemeler hayata geçti. Kredi kartı taksit sayıları artırıldı. Bu durum vatandaşımızı ve piyasaları rahatlatacak fakat daha etkin bir fayda görülmesi için gecikme faizlerinin düşürülmesi gerekiyor. Kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe düşen kişi sayısı ilk 3 ayda 253 bin 85 kişi oldu ve bu sayı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 14 arttı. Bu nedenle gecikme faizlerinin düşürülmesi borçların ödenebilirliğini artıracaktır. Bankalar elini taşın altına koymalı ve bu oranı aşağı çekmeli” diye konuştu.



“Gecikme faizinin düşürülmesi tüketici rahatlatır”


Kredi kartı gecikme faiz oranının 2,65’ten aşağı çekilmesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, “Türkiye Bankalar Birliğinin ilk çeyrek verilerine göre kredi kartı borcu nedeniyle yasal takibe intikal etmiş ve takibi devam eden 2 milyon 427 bin 833 kişi var. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, mobilya, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli eşya alımları, havayolları ve konaklama ile ilgili yurtiçi harcamalarda kredi kartı taksit sayılarının artırıldığını bildirdi. Vatandaşın alım gücünü artırmak, piyasalara hareket katmak, ödeme sürecini kolaylaştırmak için çok olumlu bir adım. Fakat bunun hem vatandaşa hem piyasalara etkin bir şekilde fayda sağlaması için kredi kartı gecikme faizlerinin de yüzde 2,65’ten aşağı çekilmesi gerekiyor. Gecikme faizlerinin düşürülmesi herkese ödeme kolaylığı sağlayacaktır” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 10:46
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