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Palandöken: “Sanat dünyası, özgün bir sesi kaybetti”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Ses ve Sinema sanatçısı Dilber Ay’ın ölümü üzerine başsağlığı mesajı yayınladı.

30 Nisan 2019 Salı 11:50
Palandöken: “Sanat dünyası, özgün bir sesi kaybetti”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Ses ve Sinema sanatçısı Dilber Ay’ın ölümü üzerine başsağlığı mesajı yayınladı.


Ses ve Sinema sanatçısı Dilber Ay’ın ölümü üzerine başsağlığı mesajı yayınlayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Sesi ve hayata karşı duruşuyla gönüllerde yer eden sanatçı Dilber Ay’ın kalp krizi geçirerek yaşamını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrendim. Başarılı sanatçı, kendine özgü tavırları ve duyarlılığı ile büyük bir hayran kitlesine sahipti. Kendisine Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Sanat camiasının başı sağ olsun” dedi.

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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 11:50
  1. sanat

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