Palandöken Saltukbey Ortaokulu Robotik kodlamada birinci oldu

Erzurum Palandöken Saltukbey Ortaokulu Robotik kodlamada takım halinde Ankara’da yapılan turnuvada 34 takım arasından birinci oldu.

Palandöken Ortaokulu Robotik kodlama takımı İzmir’de yapılacak Türkiye birinciliğine katılma hakkı elde etti. Robotik takım burada da bir derece alırsa ülkemizi yurt dışında temsil edecek.

Erzurum Saltukbey Ortaokulu Müdürü Hulusi Polat, okullarının robotik kodlama takımının başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Polat, Hüseyin Yolcu, Bahar Kurt ve Fuat Akdeniz hocaların danışmanlığında katıldıkları Uluslar arası First Lego League(F.L.L.) robotik kodlama ve proje yarışmasının toplamda 550-600 takımın yarıştığı, Türkiye ayağında ise Ankara da 34 takım yarıştığını ve 17 Şubat Ankara Turnuvası Şampiyon olduklarını söyledi.

Erzurum Palandöken Saltukbey Ortaokulu Robokodlar Ekibinin 9-10 Mart tarihinde İzmir’de Türkiye birinciliği için yapılacak yarışmaya hak kazandığını ifade eden Polat,orada da bir derece almaları halindeTürkiye’yi yurt dışında temsil edeceklerini belitti.

Robokodlar takımı ise şu isimlerden oluşuyor:

“Hüseyin Yolcu (öğretmen), Fuat Akdeniz (öğretmen), Bahar Kurt(öğretmen), Eylül Buzkan (öğrenci), Alihan Kızılkaya (öğrenci), M.Burak Mollaoğulları (öğrenci), Günsal Akça(öğrenci), Alper Yılar (öğrenci).”