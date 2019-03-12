Palandöken: “Perakende Yasasının güncellenecek olması sevindirici”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Uzun süredir beklediğimiz Perakende Yasasının güncellenme çalışmaları sevindirici. Taslak halinde olan güncellemeye esnaf ve sanatkârın en etkin şekilde korunduğu maddeler eklenmeli” dedi.

Perakende Yasasının güncellenme çalışmalarını desteklediklerini ve kısa sürede hayata geçirilmesini beklediklerini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Uzun süredir beklediğimiz Perakende Yasasının güncellenme çalışmaları sevindirici. Taslak halinde olan güncellemeye zincir marketlerin açılış kapanış saatlerinin daraltıldığı, açılış sayılarına kısıtlama getirildiği, esnaf ve sanatkârın en etkin şekilde korunduğu maddeler eklenmeli. Zincir marketler bulundukları konum, nüfus ve benzeri konular hassasiyetle incelenerek açılışlarını sınırlandırılmalı” diye konuştu.

“Perakende Yasası güncellenerek esnafımız etkin korunacak”

Perakende Yasasının güncellenmesiyle esnaf ve sanatkârın daha etkin şekilde korunacağını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “4 yıl önce çıkarılan Perakende Yasası, uzun süredir esnaf ve sanatkârımızı etkin şekilde korumaya yetmiyordu. Hızla her köşe başına açılan zincir marketler açılış hızları, çalışma saatleri ve sattıkları ürün yelpazesinin genişliği başta olmak üzere birçok konuda esnaf ve sanatkârımızı olumsuz etkiliyordu. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan, güncellenecek taslak halindeki Perakende Yasasının tüm bu sorunlara çözüm bulacağına inanıyoruz. Sayıları 32 bine ulaşan yerel ve ulusal zincir marketlerin öncelikle açılış hızlarına ve açılış kapanış saatlerine çeki düzen getirilmeli. Hiçbir kural olmadan mantar gibi çoğalmalarının önüne geçilmeli. Bununla birlikte açılış kapanış saatleri daraltılmalı ve haftada 1 gün tatil zorunluluğu getirilmeli. Çevredeki esnaf ve sanatkârımızın iş yapabilmesi için böyle bir düzenlemenin getirilmesi çok önemli” diye konuştu.

“Zincir marketlerle ilgili düzeltilecek birçok madde mevcut”

Güncellemeye zincir marketlerle ilgili birçok maddenin eklenmesi gerektiğine dikkati çeken Palandöken, “Esnaf ve sanatkâra en çok zarar veren zincir marketlerin mal alıp çıkarttığı depo kısımlarının cadde üzerinde olmaması, otopark olmaması gibi birçok sorun mevcut. Açılışlarında ise o bölgenin nüfusu ve ihtiyacına göre bir düzenleme de yapılmalı. Yan yana açılan zincir marketler kadar yan yana açılan aynı sektörden esnaf da birbirine zarar veriyor. Bu sebeple bölgede açılacak olan esnaf ve sanatkâr ile zincir marketler ihtiyaca göre açılmalı. Ekonomimizin yapıtaşı olan esnafımızın korunması yasalarla da belirtilmiştir çünkü esnaf olmazsa ekonomik gelişme de sağlanamaz” şeklinde konuştu.