0553 313 94 23

Palandöken: Madde bağımlılığı mesleki eğitimle azaltılır

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, mesleki eğitimin gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tuttuğunu vurguladı.

13 Mart 2019 Çarşamba 11:44
Palandöken: Madde bağımlılığı mesleki eğitimle azaltılır

Mesleki eğitimin gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tuttuğunu vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Madde bağımlısı olan kişilerin topluma ve ekonomiye kazandırılmasının en iyi yöntemlerinden birisi mesleki eğitimdir. Çünkü usta baba yarısıdır. Usta çırağını her zaman kontrol eder, kendi gözetiminde tutar, hayata hazırlar” dedi.

 

Uyuşturucu ve madde bağımlılığı boyutlarının her geçen gün büyüdüğünü aktaran Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ülkemizin kanayan yarası uyuşturucu ve madde bağımlılığı maalesef her geçen gün varlığını artırıyor. TESK Basın birimimizin, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının 2018 Türkiye Uyuşturucu Raporu’ndan derlediği veriler durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor. Madde bağlantılı ölümler 2013’te 232 iken, 4 yılda yüzde 305 artarak 941’e çıktı. 2017’de ayakta ve yatarak madde bağımlılığından tedavi görenlerin sayısı 223 bin 627 oldu ve ilk madde kullanım yaşı en çok 15 ile 24 yaş arasında yoğunlaşıyor. Uyuşturucu ile ilgili her şeyi alo 191’e bildirmemiz lazım. Bununla mücadele bir vatandaşlık görevidir” dedi.

 

Madde bağımlılığıyla mücadelede mesleki eğitimin önemini vurgulayan Palandöken, “Gençlerin bu illetten kurtulması, topluma kazandırılması için mesleki eğitimin önemini her fırsatta vurguluyoruz. TESK olarak geçmiş yıllarda alt teşkilatlarımızla birlikte Umut Yıldızı Projesi’ne destek verdik. Suçlardan ve zararlı alışkanlıklardan korunarak mesleki beceri ve iş imkanı vererek birçok insanın sağlıklı bireyler olarak topluma kazandırılmasına katkıda bulunduk. Çünkü mesleki eğitime yönlendirme ne kadar artarsa, usta-çırak ilişkisi ile hem ekonomiye hem de topluma faydalı bireyler o kadar artacaktır. Usta-çırak ilişkisinde eğitimle birlikte aile olma, koruyup kollama sorumlulukları da esastır. Usta çırağını her zaman korur kollar, sosyal ilişkilerinde yanlışa sapmasını engeller, doğruya yönlendirir, hayata hazırlar, çırağını her zaman gözetiminde tutar. Çıraklık eğitiminin zorunlu olması esnaf ve sanatkarımız için çok olumlu bir gelişme oldu fakat ülkemizin kalifiye eleman ihtiyacı ve esnafımızın çırak bulamama sorununu tam olarak çözmüş değil. Bu durum istihdamın da önünde bir engel oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 11:44
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bilal Erdoğan: "Geçmişimizden aldığımız ilhamla geleceğe yürüyoruz"
    1. Bilal Erdoğan: "Geçmişimizden..
    2. Başkan Ünverdi’den canlı yayında..
    3. Kültür gezilerine başvurular 15 Mart’..
    4. AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Mansur..
    5. Avrasya Üniversitesi’ndeki yangının..
    6. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    7. AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Mansur Yavaş..
    8. Çelik: "AK Parti'nin Mansur Yavaş diye..
    9. İmamoğlu’ndan İSO’ya ziyaret: “Bizim..
    10. Osmangazi’de okuma-yazma seferberliği
    11. Karamollaoğlu seçimi kaybetse de..
    12. Bilgievleri’nde 10. yıl coşkusu..
    13. Yılmaz: "Ülkemizin geleceği için..
    14. Etiyopya uçağının kara kutusu başka..
    15. Bahçeli'den Mansur Yavaş'a 'Adaylıktan..
    16. "Kumaştan Hayaller" BM toplantısında..
    17. AK Parti Sözcüsü Çelik: "İftira,..
    18. Okullararası satranç turnuvasına büyük..
    19. Arakan Kurtuluş Ordusu mülteci..
    20. GRAFİKLİ - Şampiyonlar Ligi'ne Ronaldo..
    21. 25 Aralık davasının kumpas davasının..
    22. Terörden kurtarılan kentler ‘Huzurlu..
    23. Gebze - Halkalı trenine ilk günden..
    24. "Nöbetçi noterlik uygulaması 6..
    25. Demirkol’a İnşaatçılar Derneği..
    26. AK Parti Sözcüsü Çelik: "Mansur..
    27. Munzur Vadisi'nde yaban keçileri..
    28. Ağabeyinin ölümüne neden olan şahıs..
    29. Parlak’tan proje çağrısı
    30. Atatürk Havalimanı'nda taşınma..
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Noter çilesi bitiyor
    Noter çilesi bitiyor
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!