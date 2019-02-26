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Palandöken: "Korsan elektrikçilerden uzak durun”

Korsan elektrikçilerin son dönemde arttığına dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Son dönemde korsan elektrikçilerin sayısı bir hayli arttı.

26 Şubat 2019 Salı 13:01
Palandöken: "Korsan elektrikçilerden uzak durun”

Korsan elektrikçilerin son dönemde arttığına dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Son dönemde korsan elektrikçilerin sayısı bir hayli arttı. Eline tornavida alanın korsan elektrikçilik yaparak evlerde, iş yerlerinde tamir bakıma ve yeni tesisata gitmesi büyük felaketlere yol açabilir. Elektrikçilik tehlikeli meslek statüsünde olduğu için hiçbir yerde ustalık belgesi ve ilgili meslek odasına kaydı bulunmayan korsan elektrikçiler tercih edilmemeli" dedi.


Korsan elektrikçilerin büyük felaketlere yol açabileceklerini ve cezası olması gerektiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Elektrikçi esnafımızın da diğer sektörlerdeki esnafımız gibi birçok sorunu var. Bunların en önemlilerinden birisi korsan elektrikçiler. Esnaf odalarımıza bağlı olmayan, kayıt dışı elektrikçilerin tesisatları ucuz mal kullanmanın ve eğitimsizlik ile tecrübesizliğin sonucu olarak büyük felaketlere yol açabilir, yangın çıkabilir, elektrik çarpabilir, insanlar zarar görebilir. Korsan elektrikçilerin de cezası olmalı. Çünkü elektrik tesisatları ve pano montörlüğü mesleğinde ustalık belgesi almak zorunlu. Tornavida kullanan herkesten elektrikçi olmaz. Tehlikeli meslek statüsünde olduğu için bu işte eğitim çok önemli. Dolayısıyla belirli eğitim ve sınavlardan geçip bu belgeyi almaya hak kazanan kayıtlı esnafımız varken bu tür korsan elektrikçiler hem vatandaşlar hem de inşaat müteahhitleri tarafından tercih edilmemeli. Korsan elektrikçi tercih edecek kadar hayatı basite almamalıyız. Boşuna atasözü söylenmemiş. ‘Ekmeği ekmekçiye ver, bir ekmekte fazla ver’. Onun içi her işi ehline vermek ilerde doğal kazaları yok denecek kadar azaltır” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 13:01
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