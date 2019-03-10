Palandöken: Korsan çilingir ve anahtarcıya karşı dikkat

Korsan çilingirlere karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini ve bildikleri çilingir esnafını tercih etmeleri gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Hırsızlık vakalarında korsan çilingir olayları sık yaşanıyor. Vatandaşlar bildikleri, tanıdıkları çilingir esnafını tercih etmeli. Korsan çilingirlere karşı dikkatli olmalı” dedi.

Vatandaşların korsan çilingir ve anahtarcıyı tercih ederek hırsızlığa davetiye çıkartmaması gerektiğini vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Hırsızlık vakaları maalesef her geçen gün artıyor. 2008’de 256 bin 562, 2009’da 304 bin 570, 2010’da 344 bin 87, 2011’de 351 bin 838, 2012’de 405 bin 405 hırsızlık vakası bu şekilde katlanarak artıp 2017’de 600 binlere kadar dayandı. Bu vakaların içerisinde kayıt dışı, korsan şekilde çalışan anahtarcı ve çilingir olayları da mevcut. İşini hakkıyla yapan, kayıtlı esnaf ve sanatkârımızın kazancını bölen bu kaçak anahtarcı ve çilingirler vatandaşlarımız tarafından tercih edilmemeli. Çilingir ya da anahtarcı esnafımızdaki fiyatın 2 katını talep ederek çalışan bu kişiler esnafımızla birlikte vatandaşın da kazancını bölüyor. Kapının kilidini değiştirmeye ya da kapıyı açmaya gelen korsan kişilerin tercih edilmesi, doğrudan hırsızlığa davetiye çıkartmaktır. Çünkü anahtarın yedeğini almadığını bilemeyiz. Kayıtlı, işini namusuyla yapan esnafımızda ise böyle bir durum asla söz konusu olmaz” diye konuştu.







“Camına ‘anahtarcı’ yazan herkes anahtarcı değildir”

Her mesleği o mesleğin erbabının yapması gerektiğine dikkati çeken Palandöken, “İş yerinin camına ‘anahtar yapılır’ yazan birçok dükkân var. O meslekle doğrudan alakası olmamasına rağmen bu şekilde yaparak anahtarcılığı başlı başına meslek olarak yapan esnafımıza haksızlık oluyor. Her mesleği o mesleğin ustası yapmalı. Camına ‘anahtarcı’ yazan herkes anahtarcı değildir. Korsan anahtarcı ve çilingir, hırsızlığa davetiye çıkartmanın ve esnafımızın ekmeğini bölmenin yanı sıra kayıt dışı ekonomiye de neden oluyor. Bu sebeple vatandaşlarımız korsan yerine kayıtlı 2 bin 303 çilingir ve anahtarcı esnaf ve sanatkârımızı tercih etmeli” şeklinde konuştu.