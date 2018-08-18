Palandöken: Katar’ın yatırım kararı, Türk Lirasını güçlendirdi

HASAN EĞRİGÖZ / ANKARA

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Katar’ın Türkiye’ye 15 milyar dolarlık yatırımını değerlendirdi. Palandöken, “Katar’ın 15 milyar dolarlık yatırımı, bu noktada olumlu sonuçlar doğuracaktır” dedi.

Ülkemizin yatırımlarla birlikte daha fazla büyüyeceğine dikkat çeken Başkan Palandöken, “Ülkemiz ekonomik darbe girişimleriyle karşı karşıya gelse de güçlü ve güvenli bir ülke. Yatırımcıların da bu güvenle birlikte ülkemizle ticaret yapması, yatırımlarda bulunması gerekiyor. Katar’ın 15 milyar dolarlık yatırımı da bu noktada olumlu sonuçlar doğuracaktır” diye konuştu.

“DÜNYA, TÜRK EKONOMİSİNİN YIKILMAYACAĞINI GÖRDÜ”

Palandöken, şöyle devam etti: “Son aylarda karşı karşıya geldiğimiz ekonomik darbe girişimi ülkemizi kötü sonuçlara sürüklüyor gibi görülse de güçlü bir ülke olarak bununla baş edebiliriz. Nitekim başta ABD olmak üzere, dünya üzerinde birçok ülke Türkiye’nin yalnız olmadığını ve Türk ekonomisinin yıkılamayacağını görmüş oldu. Dolayısıyla bu durum, ekonomik tetikçilerin saldırılarından bir sonuç çıkmayacağının da en önemli göstergesi olmuştur. Bundan sonra bu tür yöntemlere başvurulmayacağını ümit ediyoruz. Kurdaki hızlı çıkış aynı hızla indiğinden ticaretteki çarklar yeniden dönmeye başladı. Katar’dan gelecek yatırımla bu çarklar daha da hızlanacaktır.”