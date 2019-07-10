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Palandöken: “Kartlı doğalgaz-su yüklemelerinde haksızlık var”

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10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:58
Palandöken: “Kartlı doğalgaz-su yüklemelerinde haksızlık var”

Başta Ankara olmak üzere birçok ilde doğalgaz ve su yükleme makinelerinden kesilen cihaz kullanım bedeline zam yapıldığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Doğalgaz ve su kartlı yükleme yapılan illerde makine yüklemelerinde, makine şirketleri lehine haksız kazançlar yaşanıyor" dedi


Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Ankara başta olmak üzere birçok ilde doğalgaz ve su yükleme makinelerinden kesilen cihaz kullanım bedeline zam yapıldığını belirterek, konuya ilişkin açıklamada bulundu.


Haksız kazanç olarak her yüklemede kesilen bedele bir de zam yapılmasının yanlış olduğunu vurgulayan Palandöken, “Başta Ankara’da olmak üzere birçok ilimizde doğalgaz ve suda vatandaşı mağdur eden haksızlıklar yaşanıyor. Farklı yükleme noktalarında bulunan elektronik doğalgaz ve su yükleme cihazlarından cihaz kullanım bedellerine zam yapıldı. Öyle ki Ankara’da doğalgaz için cihaz kullanım bedeli 1.90 TL’den 31,5 zam ile 2.50’ye, suda ise 1.85 TL’den yüzde 24 zam ile 2.30 TL’ye çıkarıldı. Bakiye yüklemenin hizmet bedeli olmaz. Nihayetinde vatandaş yükleme işlemini kendisi yapıyor. Personel, dükkân ve benzeri birçok masrafın hiçbiri yok. Bu masraflar olmadığı halde bu kadar fazla zam ile cihaz kullanım ücreti ödenmesi yanlış. Bu durum kartlı yükleme yapılan birçok ilde meydana geliyor” diye konuştu.



“Yükleme yapıldıktan sonraki bakiyeye zam yansıtılmamalı”


Ön ödemeli abonelerin ortalama her ay su ve doğalgaz yüklemesi yaptığını belirten Palandöken, “Doğalgaz için bu makinelerin yalnızca birinden günde 250 işlem yapılsa ayda 18 bin 750 TL, suda ise 17 bin 250 TL yalnızca hizmet bedeli kesintisi toplanıyor. Kaldı ki 1 cihazdan kazanılan bedel bu kadarken, başkentin farklı noktalarında 17 adet doğalgaz yükleme cihazı ve en az 35 adet su yükleme cihazı mevcut. Yani toplamda su ve doğalgaz için ayda 922 bin 500 TL eder. Cihazların bu kadar masrafı olmadığı halde bu kadar büyük kullanım bedeli meblağlarına tekabül etmesi, tüm yanlışlığı ortaya koyuyor. Bununla birlikte kartlı abonelerde doğalgaz yüklemesi yapıldıktan sonra gelen zamlar da o bakiyeye borç olarak yazılıyor. Bu da çok büyük bir haksızlık. Bu zamlar daha sonraki yüklemede düşüyor fakat zaten yüklemesi yapılmış parası ödenmiş hizmete sonradan gelen zammın eklenmesi çok yanlış. Yaşanan bu haksızlıkların son bulmasını diliyoruz. Tüm vatandaş ve esnafımızın zararına olan bu uygulamadan vazgeçilmesi için yetkililerin duruma müdahale etmesi gerekiyor” açıklamasını yaptı.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:58
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