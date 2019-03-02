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Palandöken: “Epilasyon cihazları belgesiz kullanılamayacak”

Güzellik uzmanlarının epilasyon cihazlarını yeterlilik belgesi olmadan kullanamayacaklarını bildiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Güzellik uzmanları tıbbi amaçlı olmayan epilasyon ve depilasyon işlemlerinde kullanacakları epilasyon cihazlarını artık Mesleki Yeterlilik Belgesi almadan kullanamayacak” dedi.

02 Mart 2019 Cumartesi 10:51
Palandöken: “Epilasyon cihazları belgesiz kullanılamayacak”

Güzellik uzmanlarının epilasyon cihazlarını yeterlilik belgesi olmadan kullanamayacaklarını bildiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Güzellik uzmanları tıbbi amaçlı olmayan epilasyon ve depilasyon işlemlerinde kullanacakları epilasyon cihazlarını artık Mesleki Yeterlilik Belgesi almadan kullanamayacak” dedi.


Saç bakımı ve güzellik sektöründe mesleki yeterlilik sınav ve belgelendirme kuruluşu ile belgesiz çalışmanın büyük oranda önüne geçildiğini vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında, saç bakımı ve güzellik sektöründe faaliyete soktuğumuz ESYEM isimli mesleki yeterlilik sınav ve belgelendirme kuruluşu ile uluslararası kalite standartlarına dayalı bir belgelendirme sistemini kurduk. Bu sektörle ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel öğretim kuruluşları ile işbirliği yaparak belgesiz çalışmayı büyük ölçüde ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Özellikle kadın iş gücünün yoğun olarak çalıştığı saç bakımı ve güzellik sektöründe belgesiz çalışmanın yaygın olduğu sektör temsilcileri tarafından dile getirilmektedir. Kadın iş gücünün kayıtlı bir şekilde iş piyasasına katılımında önemli bir engel teşkil eden belgesizliğin önüne geçebilmek ve kadınlarımızın iş gücü piyasasına katılımını hızlandırmak adına Cumhurbaşkanımızın sektöre sunduğu bu imkanı önemli bir fırsat olarak değerlendiriyoruz" dedi.



"Yeterlilik belgesi olmayan epilasyon cihazı kullanamayacak"


Epilasyon ve depilasyon işlemlerinde mesleki yeterlilik belgesi olmayanın cihazları kullanamayacağını belirten Palandöken, "Güzellik uzmanları tıbbi amaçlı olmayan epilasyon ve depilasyon işlemleri için epilasyon işlemini gerçekleştirecek güzellik uzmanlarının kullanacağı epilasyon cihazlarıyla ilgili MYK mesleki yeterlilik belgesi veya 3308 sayılı Kanun kapsamında alınan ustalık belgesi veya mesleki ve teknik okulların ilgili alanından alınan diploma veya üniversitelerin ilgili alan ve dalından mezun olduğunu gösterir diplomalardan birine sahip olmak zorunda olduğu hüküm altına alındı. Bu sektörde teşkilatımız ile birlikte 13 meslekte mesleki yeterlilik sınavları düzenliyoruz. Epilasyon uzmanı alanında ilk mesleki yeterlilik sınavımızı İstanbul Güzellik Uzmanları ve Güzellik Salonu İşletmecileri Odamız tarafından TESK-ESYEM için İstanbul’da kurulan sınav merkezimizde gerçekleştirdik” ifadelerini kaydetti.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 10:51
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