0553 313 94 23

Palandöken: “Depozito uygulaması plastik atık ithalatını azaltır”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Depozito uygulaması plastik atık ithalatını azaltır" dedi.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 09:50
Palandöken: “Depozito uygulaması plastik atık ithalatını azaltır”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Depozito uygulaması plastik atık ithalatını azaltır" dedi.


Türkiye’nin plastik sektöründe dünyanın altıncı büyük ülkesi olduğunu ve 10 milyon ton plastik üretildiğini hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ülkemizde üretilen 10 milyon ton plastiğin 4 milyon tonu ambalaj olarak üretiliyor. Ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verilerine göre bunların yüzde 50’si geri dönüşüme kazandırılabiliyor. Geri dönüşüm yetersiz kaldığı için Avrupa ülkelerinden plastik atık ithal ediyoruz. Sadece 2017 yılında bu ithalattan kaynaklı cari açık 52 milyon avroyu geçti. Başta İngiltere olmak üzere birçok Avrupa ülkesinden ithal ettiğimiz plastik atıklar üretim ve geri dönüşümde sağlıklı ham madde elde etmemizi engelliyor” dedi.


Plastik atık ithalatının ülkemizde her yıl arttığına dikkati çeken Palandöken, “Plastikler, kuşkusuz ulaşımdan, tekstile, gıda ve içecek ambalajından, araçlara hatta evlerimizin inşaatından tesisatına kadar bir çok alanda kullanılıyor. Bu kadar çok kullanım alanı bulunan, taşımada, saklamada uzun ömürlü olması nedeniyle kolaylık sağlayan plastikler, kullanımı sonrası kontrollü bir şekilde geri dönüştürülemediğinde tehlike saçabiliyor. Geri dönüştürmediğimiz her bir plastik atık, hem çevremizi kirleterek sağlığımızı tehdit ediyor hem de ekonomiye büyük bir zarar veriyor.Çünkü plastik atıklarımızın geri dönüşümünü tam olarak yapamadığımız için birçok Avrupa ülkesinden Türkiye’ye plastik menşeili atıklar ithal ediyoruz. Öyle ki, 2016’da 159.569 ton olan ithal plastik atık miktarı 2018’de yüzde 68 artarak 439.909 tona ulaştı. Bu yıl ise plastik atık ithalatının 670 bin tona çıkacağı tahmin ediliyor. Oysa ürettiğimiz plastikleri büyük oranda geri dönüşüme kazandırsak ham madde için yaptığımız plastik atık ithalatı bu boyutlara ulaşmaz” diye konuştu.



“Geri dönüşebilir atıklar çöpe gitmemeli”


Plastik sektöründe öncü konumunda olan ülkemizin geri dönüşümde de aynı başarıyı yakalaması için depozito uygulamasının önemine değinen Palandöken, “Doğada en çok bulunan plastiklerin başında pet şişeler ve şişelerin kapakları geliyor. Atık hale gelen şişelerin alüminyum, cam ve pet olması fark etmeksizin depozito uygulaması ile tüketicilerin bu ambalajları getirmesinin sağlanması gerekir. Geri dönüşebilir atıkların diğer atıklarla birlikte çöpe gitmemesi için en uygun sistem depozito sistemidir. Türk plastik sektörü olarak bugün Avrupa’nın ikinci, dünyanın ise altıncı büyük üreticisiyiz. Sektördeki bu öncülüğümüzü geri dönüşüm bilinciyle tamamlamalıyız. Böylece dışarıdan plastik atık ithal etmek zorunda kalmayız” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 09:50
  1. doğa
  2. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Minik Murat’ın en büyük hayali yeni bir bisiklet
    1. Minik Murat’ın en büyük hayali yeni..
    2. Yozgat’ta yetiştirilen keklikler..
    3. Tuhafiye mağazasında cinsel içerikli..
    4. Spor danışmanlığı hizmeti ile..
    5. KidZania’da yaz aktiviteleri devam..
    6. Asya borsaları
    7. ASO Başkanı Özdebir: "21’inci yüzyılda..
    8. Uşak Üniversitesi profesör, doçent..
    9. Diyarbakır’da gerçeği aratmayan KBRN..
    10. Konya'da araç yoldan çıkıp ağaca..
    11. Kayseri’de kaçak akaryakıt operasyonu
    12. Hacı adayları kutsal topraklarda
    13. Mansur’dan başarısızlığa ticari sır..
    14. Avustralya'da timsahın midesinden..
    15. Diagne eşyalarını topladı! Resmi..
    16. Yasak olan yokuşa giren kamyonet freni..
    17. Yıllarca yaşadığı minibüste öldü
    18. Belediye personeline iş güvenliği..
    19. Hong Kong’da tayfun alarmı
    20. Bin 500 sokak hayvanının artık sıcak..
    21. Teröristlerin ağaçlar arasına..
    22. Otistik çocuklar da toprak ve suyla..
    23. Başkan Kavaklıgil, "Entegre bir şehir..
    24. İtfaiye ekipleri, yuvadan düşen leylek..
    25. Türkler geliyor adaletin kılıcı filmi..
    26. Van’da 32 bin TL’lik ray hırsızlığı
    27. Dış ticaret açığı Haziran’da yüzde..
    28. Çine’de evli kadına taciz iddiası..
    29. (Özel) Kurban Pazarı’nda hayvanlar..
    30. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Görevden ayrılan Yavuz Ağıralioğlu konuştu: Erdoğan hasımlığı ile...
    Görevden ayrılan Yavuz Ağıralioğlu konuştu: Erdoğan hasımlığı ile...
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    Savaş çıkaracak hamle! Rus gemisine resmen el koydular
    Savaş çıkaracak hamle! Rus gemisine resmen el koydular

    Günün Karikatürü

    31 Temmuz 2019
    Mustafa İslamoğlu hakkında suç duyurusu!
    Mustafa İslamoğlu hakkında suç duyurusu!
    Rumlar çıldıracak! Tapusu Türkiye’de
    Rumlar çıldıracak! Tapusu Türkiye’de