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Palandöken: “Çocuklar yaz tatilini boşa geçirmemeli”

Yaz tatilinin başlaması ile birlikte çocukların bir esnaf yanında meslek öğrenmelerinin hem sorumluluk almak hem de para kazanmanın zorluğunu öğrenmeleri açısından önemine işaret eden TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Yaz tatilinde çocuklarımız bilgisayar başında sürekli oyun oynamak yerine kitap okumalı, kendini geliştirecek aktiviteler yapmalı.

21 Haziran 2019 Cuma 10:03
Palandöken: “Çocuklar yaz tatilini boşa geçirmemeli”

Yaz tatilinin başlaması ile birlikte çocukların bir esnaf yanında meslek öğrenmelerinin hem sorumluluk almak hem de para kazanmanın zorluğunu öğrenmeleri açısından önemine işaret eden TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Yaz tatilinde çocuklarımız bilgisayar başında sürekli oyun oynamak yerine kitap okumalı, kendini geliştirecek aktiviteler yapmalı. Bununla birlikte kısa süreli manav, terzi, bakkal, berber gibi bir esnafın yanında çocuklarımızın çırak olarak çalışmaları gelişmelerine katkı sağlar. Hem para kazanmanın zorluğunu hem de sorumluluk almayı en iyi esnafımızın yanında öğrenir. Aynı zamanda bir zanaat de öğrenmiş olur” dedi.


Çocukların yalnızca okuldaki başarıları ile değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Evladım benim çektiğim zorluğu çekmesin, en iyi okullarda okusun, en iyi şartları sağlayalım diyerek çocuklarımızı yetiştirirken belki de onları yanlış yönlendirmiş oluyoruz. Çocuklar yalnızca okuldaki başarıları ile değerlendirilmemeli. En iyi okulda en iyi bölümleri bitirsin diye düşünürken onların birçok yeteneğini keşfedememiş ya da köreltmiş olabiliyoruz. Onların yeteneklerini keşfetmek, ilgi alanlarına göre yönlendirmek, tercihlerine saygı duymak zorundayız. Aslında sorumluluk almayı, hayatı öğrenmelerini ve tanımalarını sağlamak için en önemli nokta en iyi okullar değil, onları yeteneklerine göre yönlendirmektir. Çocuklarımızın geleceğe sağlam adımlar atması, özgüven sahibi olması için o adımları kendilerinin atmalarına müsaade etmeliyiz” diye konuştu.



“Yazın esnafın yanında çırak olmak çocuğa hayatı öğretir”


Yaz tatillerinde çocukların herhangi bir esnafın yanında çırak olarak çalışmasının hayatı öğrenmelerine önemli katkı sağlayacağını ifade eden Palandöken, “Çocuklarımızın hepsi birbirinden farklı. El becerisi olan var, sayısal zekâsı yüksek olan var, sanatsal yönü olan var. Kiminin iletişimi, kiminin farklı bir özelliği yaşının çok üzerinde olabiliyor. Bu farklılıkları keşfetmek, o doğrultuda geleceğini yönlendirmek için birçok yol var. Bu yollardan birisi de çocuğun yaz tatillerinde kısa süreli de olsa herhangi bir sektörde bir esnafın yanında çırak olarak çalışması. Esnafımız yani usta baba yarısıdır. Çocuk bu çalışma sayesinde hem para kazanmanın zorluğunu, hem yeni bir zanaat, hem sorumluluk almak gibi kişisel gelişimine katkı sağlayacak şeyler öğrenir” dedi.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 10:03
  1. sanat
  2. kitap

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