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Palandöken: “Çocuklar dijital dünya ile baş başa bırakılmamalı”

Özellikle 10-14 yaş arasında çocukların aile ve öğretmenleri tarafından sıklıkla kontrol edilmesi gerektiğine dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Aile ve öğretmenler çocuklarının bilgisayar ve cep telefonlarında hangi oyunları oynadıklarını sık sık kontrol etmeli.

18 Mart 2019 Pazartesi 10:28
Palandöken: “Çocuklar dijital dünya ile baş başa bırakılmamalı”

Özellikle 10-14 yaş arasında çocukların aile ve öğretmenleri tarafından sıklıkla kontrol edilmesi gerektiğine dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Aile ve öğretmenler çocuklarının bilgisayar ve cep telefonlarında hangi oyunları oynadıklarını sık sık kontrol etmeli. Mavi balina adlı oyun ülkemiz de dahil olmak üzere dünyada yüzlerce çocuğun intiharına sebep oldu. İnternet üzerinde çocuk ve gençlere yönelik bunun gibi birçok tehlike var. Son zamanlarda daha çok gündeme gelen Momo oyunu da aynı Mavi Balina gibi çocukları kötü alışkanlıklara ve intihara sürüklüyor. Velilere bu konuda büyük görev düşüyor. Geleceğimizin mimarları olan çocuklarımızı sık sık kontrol etmeliyiz” dedi.



"Mavi balina dünyada çok sayıda çocuğun intiharına neden oldu"


Mavi balina adlı oyunun çok tehlikeli olduğunu vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “3 yıl önce Rusya’da ortaya çıkan mavi balina adlı oyun maalesef ülkemizde de yaygınlaştı. Ülkemizde, Rusya, Almanya, Belçika, Hindistan gibi birçok ülkede sayısı azımsanmayacak kadar çok çocuğun intiharı doğrudan bu oyun ile ilişkilendiriliyor. Oyundan ziyade istismar niteliği taşıyan mavi balina özellikle 10-14 yaş arası çocuk ve gençleri hedef alıyor. Bunu düzenleyenler sosyal medyada bazı etiketler kullanarak ya da çok ziyaret edilen gruplara mesaj atarak çocuklara ulaşıyor. 50 adet talimat ile çocuklarımızın kendisine zarar vermesine neden oluyorlar. Bilinçaltına etki eden müzikler, videolar ile çocukların zihnini zehirliyorlar. Momo oyunu da aynı şekilde mesajlaşma uygulaması üzerinden şiddet ve korku içerikli görseller ile çocukların ruhsal ve psikolojik durumlarını olumsuz yönde etkiliyor” şeklinde bilgi verdi.



“Dijital istismarla çocuk işçiliğindeki gibi mücadele edilmeli”


Çocukların her türlü istismardan korunmasının geleceğin korunması anlamına geleceğini vurgulayan Palandöken, “Çocuklarımız gerçek hayatta olduğu gibi internet ortamında da cinsel ya da psikolojik olarak birçok tehlike ile karşı karşıya kalıyor. Günümüzde çocuklar ve gençler teknoloji ile anne-babalardan daha iç içe ve adapte olmuş durumdalar. İnternet ve bilgisayar teknolojileri konusunda yeterince bilgi sahibi olmayan anne babaların kendilerini geliştirmeleri, en azından çocuklarını doğru şekilde yönlendirebilecek seviyede internet kullanımını öğrenmeleri gerekiyor. Çocukları her türlü istismardan korumak geleceğimizi korumaktır. Bu yüzden çocukların dijital dünyada istismarıyla çocuk işçiliğindeki gibi mücadele etmeliyiz. Her anne babanın, öğretmenin görevi çocukları baskı altına almadan sık sık kontrol etmek olmalıdır” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 10:28
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