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Palandöken Belediyesi’nin sergisine yoğun ilgi

Palandöken Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezinde geleneksel hale getirilen ‘Yıl Sonu Sergisi’ düzenlenen törenle vatandaşların beğenisine sunuldu.

27 Haziran 2019 Perşembe 15:29
Palandöken Belediyesi’nin sergisine yoğun ilgi

Palandöken Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezinde geleneksel hale getirilen ‘Yıl Sonu Sergisi’ düzenlenen törenle vatandaşların beğenisine sunuldu. Kültür Merkezinde yaklaşık 10 ay boyunca birçok branşta eğitim alan kursiyerler, yıl boyunca gerçekleştirdiği çalışmaları sergide sundu. Sergide fotoğraf sergisinden ahşap yakma ve oyma sanatına,el sanatından geleneksel giysilere, takıdan pastaya kadar birçok eser sergilendi.


Kursiyerlerin eğitim aldığı Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezinin bahçesinde gerçekleştirilen törende konuşma yapan palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, 57 ayrı kurstan toplam 3 bin 383 kişinin eğitim alarak mezun olduğunu söyleyerek emeği geçenlere teşekkür etti.


Başkan Sunar; “Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezimiz faaliyete geçtiği günden bu yana şehrimizin ve ilçemizin önemli meslek kurslarından biri olmuştur Özelliklede bu mahallede gençlerin ve ev kadınlarının sosyal hayata katılımları ve kendilerini el sanatlarıyla ifade etmesinde bir köprü vazifesi üstlenmiştir. Kurslarımızdan bugüne kadar 17 bin kursiyer mezun olmuş olup bu dönem doğalgaz ateşçiliğinden fotoğrafçılığa, fotoğrafçılıktan geleneksel giysiler tasarımı ve üretimine kadar çeşitlenen 57 adet kurstan3 bin 383 kursiyerimizmezun olmuştur.Mezunlarımızın yaklaşık 2 bini kadın olup yüzde 40’ı ön lisans ve üniversite mezunu, yüzde 60’ı ilk ve orta öğretim mezunudur. Bu vesileyle emeği geçen yöneticilerimize, öğretmen ve eğiticilerimize özellikle de kursiyerlerimize teşekkür ediyorum. Kurslarımız İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve İlçe Halk Eğitim Müdürlüğümüzle olan dayanışma ve koordinasyonumuzla yapılmakta olup bu meyanda İlçe Milli Eğitim Müdürümüze ve İlçe Halk Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyorum. Bugün emeklerimizin hasılası olan sergimize teşrifleriniz bizim ve kursiyerlerimizin şevkini artırmıştır” diye konuştu.


Yapılan konuşmaların ardından törene katılan katılımcılara Kültür Merkezinde müzik eğitimi alan kursiyerle mini bir konser verdi.


Düzenlenen sergi açılış törenine Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, Jandarma İl komutan yardımcısı, Palandöken Belediyesi Meclis Başkan Vekili Şeref Doğan,İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu, EGC Başkanı Metin Barlak,AK Parti il ve ilçe teşkilat üyeleri, Meclis üyeleri, Palandöken Belediyesi başkan yardımcıları ve daire müdürleri, Kamu kurum müdürleri, usta öğreticiler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 15:29
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