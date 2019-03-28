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Palandöken Belediyesi’ne ait yarı olimpik yüzme havuzu hizmete girdi

Palandöken Belediyesi tarafından Yıldızkent semtinde inşa ettiği Efkan Ala Kültür Merkezi içerisinde yer alan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, çocuk havuzu, hamam, sauna ve fitnees salonu hizmete açıldı.

28 Mart 2019 Perşembe 15:20
Palandöken Belediyesi’ne ait yarı olimpik yüzme havuzu hizmete girdi

Palandöken Belediyesi tarafından Yıldızkent semtinde inşa ettiği Efkan Ala Kültür Merkezi içerisinde yer alan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, çocuk havuzu, hamam, sauna ve fitnees salonu hizmete açıldı.


Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, sosyal, kültürel, sportif ve çevreye kadar ilçenin batısında ne varsa aynısının doğuda da olacağı yönünde verdiği sözünü hatırlatarak, “Hayata geçirdiğimiz yatırımlarla ilçenin doğusunun da yani Yunus Emre Mahallemizde ilk inşa ettiğimiz Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi ve Spor Kompleksinin ardından ikinci kültür merkezimizi ilçemizin batısı olan Yıldızkent Hüseyin Avni Ulaş Mahallemizde Efkan Ala Kültür Merkezimizde inşa ederek milletimizin hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.


Yapılan çalışmaların hem sosyal hem de hizmet belediyeciliğin gereği olduğunu vurgulayan Palandöken Belediye Başkanı Bulutlar, “Bizim belediyecilik anlayışımızda hiç şüphesiz hizmet belediyeciliği çok önemli yer tutar; ama bir o kadar da kültürel ve sosyal belediyeciliğe de çok önem veriyoruz. Üzerinde bulunduğumuz tesiste neler var çocuklar için ayrı yetişkinler için ayrı yarı olimpik yüzme havuzları var. Hamam, sauna, fitnis salonu, meslek ve el becerisi kazandırılacak derslikler, konferans salonu, sergi salonu ve kafeteryamız var. Erzurumluların ve ilçe sakinlerimizin de gelip burada hoşça vakit geçirebilecekler bir kompleks haline dönüştürdük. Hamdolsun gören hayran kalıyor çok beğeniyorlar, bizde diyoruz ki Palandöken ve Erzurum halkı hizmetin en güzeline layıktır” diye konuştu.


Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunu hizmete açıldığını hatırlatan Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar “Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuz Çarşamba günü itibari ile vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Vatandaşlarımızdan güzel bir teveccüh var. Bizler burada özellikle genç arkadaşlarımızın farklı yerlere gitmeme açısından Yarı Olimpik Yüzme Havuzunu çok önemli buluyorum. Gençlerimizin hijyenik bir ortamda rahat spor yapabileceği bir alan oluşturmanın yanı sıra yediden yetmişe herkesin hoşça vakit geçirebileceği bir sosyal ve kültürel tesis oluşturduk. Tabi belediye tarafından yaptırılan ve Palandöken’de ilk olması ve ilkleri de AK Parti tarafından gerçekleştirmemiz bizim için önemli ve mutlu edici. Kompleksimizde hem yüzme hocamız hem de cankurtaran eğitimini almış olan arkadaşlar burada görev yapmakta. İlçemize kompleksimiz hayırlı olsun. Tesis haftanın her günü sabah 8:30‘dan akşam 4:00’e kadar bayanlara ve Akşam saat 17:00‘den gece 01:00’e kadar erkeklere hizmet verecek. Önümüzdeki günler de taleplere göre gün ve saat belirlemesi yeniden düzenlemeler yapılacak” dedi.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 15:20
  1. kültür
  2. sergi
  3. doğa

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