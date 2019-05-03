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Palandöken Belediyesi’nden basın mensuplarına‘Hoş geldin Ramazan’ organizasyonu

Palandöken Belediyesi, basın mensuplarına ‘Hoş geldin Ramazan’ adlı kahvaltı organizasyonu düzenledi.

03 Mayıs 2019 Cuma 13:01
Palandöken Belediyesi’nden basın mensuplarına‘Hoş geldin Ramazan’ organizasyonu

Palandöken Belediyesi, basın mensuplarına ‘Hoş geldin Ramazan’ adlı kahvaltı organizasyonu düzenledi.


Belediye binasında gerçekleşen kahvaltı da, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, “Tebessüm, hoşgörü, saygı, sabır, duyarlılık ayına giriyoruz, aslında Ramazan’ın en önemli noktası sabır testinden geçmemizdir, amacımız Türkiye’ye sabır ve tahammül farkındalığı yaymak” ifadelerini kullandı.


Ramazan’a sayılı günler kala Belediyeler daha iyi hizmet verebilmek için sürdürdüğü çalışmalardan biri olan yemek organizasyonlarında, belediyelerin Ramazan ayı içerisinde yapacağı çalışmalardan söz edildi.


Palandöken Belediyesi binasında gerçekleşen hoş geldin Ramazan adlı kahvaltı organizasyonuna,Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Palandöken İlçe Müftüsü Abdurrahman Kotan, Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu, Palandöken Belediye Başkan Yardımcısı Ensar Özdemir ve gazeteciler katıldı.


Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, “Ramazan’da sınandığımız şey açlık, değil sabrımızdır. Erzurumlular olarak hoşgörümüzü ve sabrımızı bu Ramazanda da ortaya koymalıyız, bir farkındalık olarak Türkiye’ye sabrımızı yaymalıyız. Hem okullarımız hem camilerimiz tarafından hoşgörüyü yayma ile ilgili çalışmalarımız mevcut. Bir sabah Ramazan’a uyandığımızda Türkiye’ye sabır ve tahammül farkındalığı yaymış olarak uyanmak istiyoruz” dedi.


Her sene Solakzade de kurulan Ramazan çadırının bu yıl Büyükşehir Belediyesi tarafından Mevlana Vadisi’nde kurulacağını söyleyen Sunar, “Geleneklerimiz biraz değişsin, insanlar farklı yerler görsün, farklı yerler gezebilsin diye çadırımızı Mevlana Vadisine kuruyoruz“ ifadelerinde bulundu.


Palandöken İlçe Müftüsü Abdurrahman Kotan , “Millet ve Ümmet olarak Ramazanı huzurlu bir şekilde geçirmeyi temenni ediyorum,Erzurum ‘Oruç tutan Şehir’ olarak biliniyor. Bir Erzurumlu olarak böyle anılmaktan gurur duyuyorum.Bu yıl Ramazan ayında ‘Ramazan ve İnfak’ konusu üzerine çalışmalarımızı yürüteceğiz. Orucumuzu sadece midemizle değil, aklımıza, fikrimize, bütün uzuvlarımıza tutmayı temenni ediyorum ” açıklamalarında bulundu.


Sosyal Belediyecilik anlamında, Ramazan’da ihtiyaç sahibi aileleri tespit edip gerek evlere sıcak yemek servisleri, koli yardımları, son zamanlarda en uygun olan alışveriş kartları dağıtmak gibi birçok yardım yapıldığını söyleyen Belediye Başkanı Sunar, Erzurum’un bu konuda rüştünü ispat etmiş bir şehir olduğunu söyledi.


Erzurum’un dayanışma ve yardımlaşma açısında ön plana çıkan güzel bir şehir, olduğunu söyleyen Sunar,tüm imkanlarını seferber ederek, ulaşamadıkları bir ev kalmayacağı sözünü verdi.

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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 13:01
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