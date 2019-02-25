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Palandöken Belediyesince pazarda vatandaşlara bez çanta dağıtıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bez çanta ve filenin promosyon olarak dağıtacağını açıklamasının ardından Palandöken Belediyesi harekete geçti.

25 Şubat 2019 Pazartesi 09:54
Palandöken Belediyesince pazarda vatandaşlara bez çanta dağıtıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bez çanta ve filenin promosyon olarak dağıtacağını açıklamasının ardından Palandöken Belediyesi harekete geçti.


Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında ilçedeki pazar yerlerinde bez çanta dağıtımı yaptı. Vatandaşlar pazar ve market alışverişlerinde kullanmak için dağıtılan bez çantalara yoğun ilgi gösterdi. Palandöken Belediyesi, hayata geçirilen uygulama kapsamında, Yenişehir Müftü Solakzade Mahallesinde Cumartesi ve Pazar günleri kurulan pazarlarda alışveriş yapmaya gelen vatandaşlara bez çanta dağıtıldı. Pazarda alışveriş yapan vatandaşlar, Belediye ekipleri eliyle yapılan dağıtıma büyük ilgi gösterdi. Ücretsiz dağıtılan bez alışveriş çantaları alan ilçe sakinleri, çevreye gösterilen duyarlılık ve projeye verilen destekten dolayı teşekkür ettiler. Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, çalışmaya ilişkin yaptığı açıklamada, çevrenin korunması ve gelecek nesillere daha temiz ve sağlıklı bir ülke miras bırakılması anlamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın başlattığı projenin önemine dikkat çekti. Sıfır Atık projesi kapsamında, naylon poşet kullanımını en aza düşürmeyi hedefleyen uygulamayı desteklediklerini belirten Başkan Bulutlar, “Belediye olarak bizler de binlerce yıl bozulmadan doğada kalan çevre düşmanı poşet ve plastiklerle mücadele etmeye devam edeceğiz. İlçemizde kurulan alışveriş pazarlarında ilk etapta toplam 3 bin adet bez alışveriş çantası dağıttık. Vatandaşlarımızı hem bez çantaya alıştırmak hem de çevre ve ekonomiye katkı olması hedefiyle ilçe sınırlarında kurulan alışveriş pazarlarında dağıtımımız sürecek. Alışveriş için pazara gelen vatandaşlarımızın gösterdiği yoğun ilgi bizleri memnun etti. Doğa ve çevre ile ilgili toplumsal bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla ilerleyen günlerde de etkinlik ve çalışmalarımız olacak” dedi.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 09:54
  1. doğa

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