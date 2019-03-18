Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar Çanakkale Zaferini kutladı

Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, “Çanakkale Zaferi, şanlı tarihimize altın harflerle yazılmış bir destanın adıdır” dedi.

Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, büyük Türk Milleti’nin zafer ile taçlandırdığı en büyük zaferlerden biri olan Çanakkale Zaferi’nin, tüm dünyaya Türk Milletinin azim ve kararlılığını bir kez daha göstermesi açısından vazgeçilmez bir değer taşıdığını belirtti. Başkan Bulutlar, yaptığı yazılı açıklama da şu mesajı verdi; “Bundan tam 104 yıl önce 18 Mart günü Çanakkale Boğazı’nı almak suretiyle sıcak ülkelere inme emellerine ulaşmak isteyen çok uluslu güçlerin, dönemin en modern savaş araç ve gereçlerini kullanarak, Türk Ulusunun karşısında tarih sahnesinde nasıl bir hezimete uğradığını ortaya koyması açısından Çanakkale Zaferi’nin çok iyi ele alınarak değerlendirilmesi gerekiyor. Çanakkale zaferi, tarih sahnesinde bir devletin boyunduruğu altında yaşamak istemeyen asil ve aziz Türk Milletinin inancı, azmi ve savaş tecrübesi ile kendilerini dünyanın en büyük ordusuna sahip olan çok uluslu güçlere, Çanakkale Deniz ve Kara savaşlarında büyük dersler vererek zafere ulaşmıştır. Türk Milletinin dünya tarihinin sayfalarına altın harflerle yazdırdığı Çanakkale Zaferi, Türk Milletinin savaşta bile tüm insani değerleri yansıtan özelliğinin bir kez daha ortaya konulması bakımından da büyük bir önem ve değer taşımaktadır. Kurtuluş Savaşı meşalemizin de yakılmasında etkili olan Çanakkale Zaferi nedeniyle bizlere vatan topraklarını canları ve kanları pahasına bizlere bırakan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor aziz hatıraları önünde saygı ile eğiliyoruz.”