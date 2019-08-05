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Palandöken: "Bayram sofranız sağlıksız yiyeceklerle dolmasın"

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bayram sofranız sağlıksız yiyeceklerle dolmasın" dedi.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 09:37
Palandöken: "Bayram sofranız sağlıksız yiyeceklerle dolmasın"

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bayram sofranız sağlıksız yiyeceklerle dolmasın" dedi.


Bayram öncesinde artan alışverişlerle birlikte merdiven altı üreticilerinin de iş başında olduğunu hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Kurban Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşlarımızı merdiven altı üretime karşı bir kez daha uyarıyoruz. Bayram sofralarının sağlıksız ve hijyenden uzak yiyeceklerle dolmaması için merdiven altında üretimden uzak durun. Bayram şekeri, çikolata, baklava, lokum ürünleri daha ucuza almak için sağlığınızdan olmayın. Az alın, öz alın kaliteli alın. Atalarımızın da söylediği gibi ‘ucuz etin yahnisi olmaz.’ Bu yüzden kaliteli ürünleri, güvenilir marka ve işletmeleri tercih edin” dedi.



“Piyasa fiyatının altında satılan ürünlerden şüphelenin”


Bayramda ağızların tadının kaçmaması için merdiven altı üretimden uzak durulması gerektiğini belirten Palandöken, “Vatandaşlarımız bayram alışverişi yaparken elbette cebini ve bütçesini düşünmeli. Ancak hesaplı ürünle kalitesiz fason ürün arasındaki farkı da bilmeli. Uygun alışveriş yapmak isteyenler ucuz diye aldığı merdiven altı ürünlerle kâr ettiğini düşünmesin. Hangi koşullarda üretildiği bilinmeyen, hijyenden uzak merdiven altı ürünler insan sağlığını hiçe sayıyor. Şekerin, yağın, fıstığın, unun fiyatı belliyken kimse maliyetinin altında baklava satmaz. Günümüz şartlarında 15-20 liraya baklava da çikolata da olmaz. Piyasa fiyatının altında satılan ürünlere şüpheyle yaklaşılmalı. Bu ürünlerin genelde sağlıksız şartlarda ve merdiven altı üretim olduğu bilinmeli. Özellikle de yol kenarında araç arkalarında satılan tatlı, şeker, çikolata gibi yıkanmadan yenebilen ürünlerden uzak durulmalı” diye konuştu.



“Merdiven altı üretimle mücadele miz hızlanmalı”


Bayramlarda ve özel günlerde insan sağlığına zararlı işlerle uğraşan, 3 kuruşa tenezzül eden merdiven altı fırsatçılarının artığına işaret eden Palandöken, “İnsan sağlığıyla oynayan merdiven altı üretim, aynı zamanda kayıt dışılığı artırarak ekonomimize de zarar veriyor. Kurban Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşa, ekonomiye ve esnafa zarar veren merdiven altı üretimle mücadele hızlanmalı. Bu üreticilere karşı yapılan denetimler artırılmalı. Hem esnafın emeğini hem vatandaşın sağlığını çalan merdiven altı satıcılara karşı uyanık olunmalı. Vatandaşlarımız da alacağı üründen önce alışveriş yapacağı esnafı tespit etmeli. Çünkü gerçek esnaf yani mahallenizdeki bakkal, pastacı kim olursa olsun kendi yemediği hiçbir ürünü müşterisine satmaz. Onun için bu özel günlerde alışverişinizi tanıdık ve bildik esnaftan yapın. Albenisi olan, değerinin altında satılan mallara kanmamak, etiketleri iyi okumak ve şüphelendiği ürünleri yetkililere bildirmek de vatandaşımızın görevidir” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 09:37
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