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Palandöken: "Babalar evlatların rol modelidir”

Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Babalar evlatların en kıymetlisi ve rol modelidir.

16 Haziran 2019 Pazar 10:46
Palandöken: "Babalar evlatların rol modelidir”

Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Babalar evlatların en kıymetlisi ve rol modelidir. Çünkü babalar ailesinin, çocuğunun mutluluk ve geleceği her türlü fedakarlığı yapan en değerli varlıktır” dedi.


Hiçbir zaman fedakarlıktan kaçınmayan babaların her türlü övgü ve saygıyı fazlasıyla hak ettiğini ifade eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, mesajında şunları dile getirdi:


“Yaşadığı hayatta olumlu ve olumsuz tecrübelerini her zaman evladının ve evlatlarının doğru yolda ilerlemeleri için baba bir yol gösterici rehber gibidir. Babalarımız, evlatlarını her zaman kollayan ve onların her zaman iyiliklerini isteyen bir dağ gibi evlatların gözünde rol model ve kahramandırlar. Babalarımızdan alacağımız dersler, hayat boyu tüm çocuklar için en iyi yol göstericidir. Hiçbir baba evladının kötülüğünü istemez. Onun için tüm evlatlar hayattaki en önemli varlığımız ve rehberimiz babalarımızın kıymetini çok iyi bilmeliyiz. Onlara biran olsun öf demeden kalp kırmadan el üstünde tutmalıyız. Evlatlara düşen, babalarımızın bizlerin her zaman iyiliklerini istediklerini unutmamak ve onlara her zaman saygılı olmaktır. Hayatta olan tüm babaların ve baba adayı gençlerin babalar gününün kutluyor, hayatta olmayan tüm babalara da Allah’tan rahmet diliyorum.”

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 10:46
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