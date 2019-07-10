0553 313 94 23

Palandöken "1 milyon turist" hedefiyle sezona hazırlanıyor

Erzurum Valiliği ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi, her yıl kış aylarında binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Palandöken Kayak Merkezi'ne daha çok turist çekmek için çalışma başlattı- Gondol, yamaç paraşütü, gece kayağı gibi birçok etkinlikle misafirlerini cezbeden kayak merkezinde butik oteller yapılarak tracking ve bisiklet turu için parkurlar oluşturulacak- Erzurum Valisi Okay Memiş:- "Erzurum'un her metrekaresi turistik mekan. Yeni çalışmalarla 1 milyon turist hedefliyoruz"

10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:07
Palandöken "1 milyon turist" hedefiyle sezona hazırlanıyor

ERZURUM (AA) - YUNUS HOCAOĞLU - Her yıl kış aylarında binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Palandöken Kayak Merkezi'ne daha çok turist çekmek için sezon hazırlıkları erken başladı.

Rusya ve İran başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinden turistin ziyaret ettiği Palandöken, yeni sezona iddialı hazırlanıyor.

Gondol, yamaç paraşütü, gece kayağı gibi etkinliklerle misafirlerini cezbeden kayak merkezine, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarla tracking ve bisiklet turu için parkurlar oluşturulacak.

Cağ kebabı ve kadayıf dolması başta olmak üzere yöreye özgü yemeklerin sunulacağı yeni konforlu oteller yapılarak daha fazla turistin ağırlanması amaçlanıyor.

- "Kışa kadar tracking ve bisiklet turu parkurlarını bitireceğiz"

Erzurum Valisi Okay Memiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Palandöken Kayak Merkezi için yeni sezon hazırlıklarına şimdiden başladıklarını söyledi.

Valilik olarak büyükşehir belediyesiyle ortak çalışma yapacaklarını ifade eden Memiş, "Palandöken'de tracking ve bisiklet turu parkurları için çalışma başlatıyoruz. İhalesini yaparak kışa kadar bu çalışmayı bitireceğiz." dedi.

Memiş, kış mevsiminde Palandöken'e çok sayıda turist geldiğini belirterek, pist uzunluğu bakımından dünyanın sayılı kayak merkezlerinden birine sahip olduklarını dile getirdi.

Kayak sporunda güvenliğin önemine işaret eden Memiş, "Şu anda arkadaşlarımız kayak pistlerinde güvenlikle ilgili önlemleri nasıl artırabiliriz diye çalışma yapıyor. Palandöken'de tracking ve bisiklet turunun yanı sıra başka çalışmalarımız da olacak. 20 adet kiosk tarzı küçük dükkan açacağız. Tatilciler kendilerini dağ kasabasına, tatil kasabasına gelmiş gibi hissedecekler." diye konuştu.

Kentin tarihi ve doğal güzelliklerine işaret eden Memiş, bu güzellikler karşısında imkanların yeterince kullanılmadığını söyledi.

Memiş, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyesi Palandöken'de cağ kebabı ve kadayıf dolması başta olmak üzere kentin yöresel ürünlerinin satıldığı yerler yapıyor. Yeni otellerin de ayrıca takipçisiyiz. Açık otoparkın olduğu yerde kapalı otopark yapacağız ve 3 kat aşağı ineceğiz. Otoparkın üzerinde ise butik otellerin yapılmasını planlıyoruz. Bu en az 150 milyon lira tutarında bir iş olacak. Erzurum'un her metrekaresi turistik mekan. Yeni çalışmalarla 1 milyon turist hedefliyoruz."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:07
  1. Erzurum Valisi Okay Memiş
  2. Palandöken
  3. Turizm

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BM raportörü Callamard: “Kaşıkçı için adalet, Suudi Arabistan’ın kusurlu davasına bağlı olmamalı”
    1. BM raportörü Callamard: “Kaşıkçı için..
    2. ANALİZ - İngiltere'de korkulan..
    3. Dışişleri Sözcüsü Aksoy: "ABD’yi..
    4. E.Y. Malatyaspor, Teenage Hadebe ve..
    5. Kök hücre tedavisi ortopedik..
    6. ABD’den Hürmüz ve Bab’ül Mendep..
    7. Türkiye'den ABD'ye S-400 yanıtı
    8. Seyfe Gölü’nde kuş çeşitliliği..
    9. Eljif Elmas: "Transferle ilgili bilgim..
    10. Mardin’de çiftçinin imdadına TOMA..
    11. Haşdi Şabi örgütü mensubu sınırdan..
    12. Mehmet Şimşek'in bomba yeni parti..
    13. 191 Kadın katıldı
    14. Mersin’de OSB firmalarına istihdam..
    15. Rize'de tarihi kemer köprü..
    16. Müteahhit sözleşmesi hak sahibince..
    17. Myanmar'da teknesinin yakıtı biten..
    18. AYTO’nun ‘Gündem Ekonomi’ toplantıları..
    19. Sokakta yoğurt kovasıyla müzik..
    20. Yenilikçi iş fikirleri ASSİM’de..
    21. Beytüşşebap doğası göz kamaştırıyor
    22. Nilüfer’de yaz tatili dolu dolu geçiyor
    23. Türkiye'ye karşı harekete geçtiler
    24. "Kulüp Lisans Talimatı, Türk..
    25. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami..
    26. Beylikdüzü’nde ortalık karıştı!..
    27. Atatürk Üniversitesi ders bilgi..
    28. Eljif Elmas, İstanbul'a geldi
    29. "Kanser artık kontrol altına..
    30. Uyuşturucu madde ticareti yapan..
    KADEM, LGBTİ savunuculuğuna soyundu! Aileyi savunan Sema Maraşlı hakkında skandal sözler
    KADEM, LGBTİ savunuculuğuna soyundu! Aileyi savunan Sema Maraşlı hakkında skandal sözler
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"