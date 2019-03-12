Palancıoğlu’ndan öğrencilere Mehmet Akif öğüdü

Talas Belediye Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Osman Ulubaş Anadolu Lisesinde düzenlenen programda öğrencilere Mehmet Akif Ersoy’un hayatını okuyup, iyi anlamaları tavsiyesinde bulundu.

Başkan Palancıoğlu, İstiklal Marşı’nın kabulünün 98. yıldönümü ve milli şair Mehmet Akif Ersoy’u anmak için Osman Ulubaş Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen programda konuştu. Burada öğrencilere seslenen Palancıoğlu, “Çok büyük sıkıntılar yaşamış ve bu sıkıntılarla da son nefesini vermiş milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u rahmetle anıyoruz” diyerek sözlerine başladı. Öğrencilere sadece İstiklal Marşı’nı değil, Mehmet Akif’in de hayatını okuyup anlamayı tavsiye eden Palancıoğlu; “Hayatını okuduğumuzda nasıl bir insan, nasıl bir memleket sevdalısı olduğunu, İstiklal Marşı’nı nasıl yazdığını anlama imkanımız olur” ifadelerini kullandı. Gençlerin ülkenin geleceği olduğunu belirten Palancıoğlu, şöyle konuştu;

“Sizler bizim için önemlisiniz. İstiklal Marşı sadece bu ülkenin kurtulması, bekası için değil, aynı zamanda da sizlerin kendinizi geliştirmesi gerektiği, donanımlı ve liyakatli olabilmeniz için yazılmış. İstiklal Marşı ile birlikte Necip Fazıl Kısakürek’in gençliğe hitabesini de okumalısınız. Onu da okuduğunuzda ülkenin ve milletin sizlerden neler beklediğini çok daha iyi anlayacaksınız.” Okul Müdürü İsmail Tekin, programa katılanlara teşekkür etti. Okulun hayırseveri Osman Ulubaş ise, “Allah nasip etti bu okulu üçüncü hayrımız olarak yaptık. Şimdi altıncı okulu yapıyoruz. Yaşım bayağı ilerledi, ama iki okul daha vatanımıza milletimize kazandırmayı istiyoruz. Bütün hayatımı okulla tamamlamak istiyorum.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından vatan ve millet sevgisiyle ilgili şiirler okundu, türküler söylendi. Programın konunda konuşmacılara çiçek takdim edildi.