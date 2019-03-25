Palancıoğlu’ndan İldem’de gönüllere yolculuk

Talas Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi’nin İldem Fatih ve Cumhuriyet mahallelerinde esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

31 Mart seçimleri için çalışmalarına ara vermeden devam eden Başkan Palancıoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Ülke, ilçe kadın ve gençlik kolları, yönetim kurulu üyeleri ile belediye meclis üyesi adaylarıyla birlikte İldem’i ziyaret etti. Burada mahalle çarşısını Palancıoğlu, esnaf ve vatandaşlarla gönül köprüsü kurdu. Vatandaşların sevgisiyle karşılanan Palancıoğlu, çocuklarla da yakından ilgilenerek onlara yönelik yapacakları projeleri anlattı. Palancıoğlu, gittiği yerlerde bir yandan vatandaşların hal ve hatırını sorarken, diğer yandan da göreve geldiğinde yapacağı çalışmalardan örnekler verdi.

Ziyaretin sonunda açıklamalarda bulunan Başkan Palancıoğlu, seçimler için son haftaya girildiğini belirterek, “Melikgazi’de teşkilatımızla birlikte bütün mahallelerimizi ziyaret etmeye çalışıyoruz. Bugün de İldem’de esnafımız ve vatandaşlarımızla bir araya geldik. Onlarla sohbet ettik. Çaylarını içtik. Bize içten gönüllerini açtıkları için teşekkür ediyorum. İnşallah 1 Nisan’da göreve geldiğimizde el ele verip hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Rabbim birlik ve beraberlik içinde milletimize en iyi şekilde hizmet etmeyi nasip etsin” dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Ülke ise, seçim çalışmalarının karşılığını sandıkta alacaklarına inandığını ifade ederek, “Gidilmedik mahalle bırakmadık. Perşembe itibariyle ilçemizdeki 81 mahallenin -seçimden sonra 58’e düşecek- hepsine gitmiş olacağız. İnşallah seçimler hayırlı olur.” ifadelerini kullandı.