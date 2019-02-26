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Palancıoğlu’ndan gençlere teknoloji atölyeleri

Talas Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın AK Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr.

26 Şubat 2019 Salı 13:40
Palancıoğlu’ndan gençlere teknoloji atölyeleri

Talas Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın AK Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Yıldırım Beyazıt’taki mahalle toplantısında gençlere yönelik teknoloji takımı ve atölyeler projesini açıkladı.


31 Mart seçimleri kapsamında çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Başkan Palancıoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Ülke, İlçe Kadın Kolları Başkanı Nadire Arık, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Osman Keşoğlu, yürütme kurulu üyeleri ve belediye meclis üyesi adaylarıyla Yıldırım Beyazıt Mahallesi Koru Sitesinde vatandaşlarla bir araya geldi.


Güler yüz ve tatlı dille gönülden gönle sohbetin gerçekleştiği toplantının açılışında konuşan İlçe Başkanı Gökhan Ülke, seçimlere Türkiye’nin bekası için hazırlandıklarını söyledi. Ülke, Kayseri’de nezaket ve zarafet içinde bir seçim çalışması yürüttüklerini belirterek, “Kayseri’de güzel bir uyum var. Bunun sonucunda gelişen ve büyüyen bir Kayseri var. Bu anlamda genelden yerele dönecek olursak Sayın Palancıoğlu başkanımız Talas’ta büyük işler yaptı. Gittiğimiz yerlerdeki olumlu tepkilerle karşılanan bir başkan adayı ile çalışmaktan mutluyuz.” dedi.


Talas Belediye Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu ise, Cumhur İttifakı adayı olduğunu ancak, 1 Nisan’dan itibaren herkesin başkanı olacağını ifade etti. Başkan Palancıoğlu, Talas’ta ilmek ilmek dokuyarak güzel işler yaptıklarını anlatarak, daha güzellerini göreve geldiklerinde Melikgazi’ye yapacaklarını kaydetti.


Melikgazi’de yapacakları çalışmaların Türkiye’ye örnek olacağını dile getiren Palancıoğlu, “Allah nasip ederse Türkiye’deki birçok hususu çözecek projeler yapacağız. Yereldeki sorunları güzel projelerle çözüp Ankara’ya öneri olarak götürebilirsek ülkemizin önü açılır. Bunun için çalışacağız.” diye konuştu.


Palancıoğlu, her toplantıda bir projesini açıklamaya devam ederek şöyle konuştu: “Gençleri mıknatıs gibi çekecek projeler yapacağız. Günlük 4-5 saatlik internet kullanımını avantaja çevirebilmek için teknoloji atölyeleri kuracağız. Bilgisayar kurdu çocuklarımız ve gençlerimizi yeteneklerine göre seçerek animasyon, yazılım ve robotik gibi atölyeler kuracağız. Burada bilgisayar ve cep telefonlarını sadece kullanmayıp, bunlar için yazılım üretecekler. Teknoloji takımıyla da ülkemizi yurtiçi ve dışında en güzel şekilde temsil edecekler. İnşallah spor, müzik ve teknoloji gibi atölyelerde gençlerimiz kafelerden daha fazla zaman geçirecekler. Bunun gibi Melikgazi’de hayata geçireceğimiz projeler bütün Türkiye’ye referans olacak.”


Bunların yanı sıra belediyecilik hizmetlerini de en iyi şekilde yapmayı sürdüreceklerini vurgulayan Palancıoğlu, “Whatsapp hattımız 0532 058 77 60’a görüş, istek ve projelerinizi gönderebilirsiniz. Şimdiye kadar 2 binin üzerinde talep geldi. Bunları ayrıştırıp, inşallah belediyemiz bütçesini en verimli şekilde kullanacağız.” ifadelerini kullandı.


Konuşmaların ardından Recep Tayyip Erdoğan imzalı “Gönül Belediyeciliği” yazılı pasta kesilerek salondakilere ikram edildi.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 13:40
  1. doğa

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