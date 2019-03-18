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Palancıoğlu, Yeşilyurtlularla buluştu

Talas Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr.

18 Mart 2019 Pazartesi 12:58
Palancıoğlu, Yeşilyurtlularla buluştu

Talas Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi’nin uzaktaki yerleşim alanlarından eski ismi Mancusun olan Yeşilyurt’ta mahalleliyle bir araya geldi.


31 Mart seçimleri için çalışmalarına aralıksız devam eden Başkan Palancıoğlu, AK Parti Melikgazi İlçe Kadın Kolları Başkanı Nadire Arık, yönetim kurulu üyeleri ve belediye meclis üyesi adaylarıyla mahallelere gönül köprüleri kurmayı sürdürüyor.


Merkezdeki mahallelerin yanı sıra uzaktakilerde de vatandaşların sevgisiyle karşılanan Başkan Palancıoğlu, Yeşilyurt’ta her yaştan mahalleliyle yakından ilgilenip sohbet etti.


Mahalle sakinleriyle samimi havadaki toplantıda konuşan Palancıoğlu, zamanın hızlı geçtiğini belirterek, “Talas’ta zamanın nasıl geçtiğini çalışmaktan anlayamadık. Ama farklı çalışmalarla iyi bir iz bıraktığımızı düşünüyorum.” dedi.


Melikgazi’de de aynı şekilde çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Palancıoğlu, “İnşallah çok daha farklı ve güzel bir beş yıl hizmet etmeyi arzu ediyoruz. Birlik ve beraberlik içinde, kamu yararını gözeterek, titiz planlama ve harcamayla çalışmaya devam edeceğiz. Belediye bütçesini en iyi şekilde yatırım ve hizmete dönüştüreceğiz. Yapım gereği çok hesap edip, ölçüp biçerek çalışmayı severim. Ayrıca yaptığımız hizmetler yıllarca ayakta kalan, vatandaşın kaliteli şekilde yararlanacağı projeler olur. Bunların yanında Ankara’ya belediyecilikteki sorunların çözümü noktasında öneriler de sunuyoruz.” diye konuştu.


Palancıoğlu, şehirlerin insana dokunan önemli unsurlardan birisi olduğunu anlatarak, “Şehirler trafiğinden otoparkına düzgün yapılaştığında insan ruhunu en çok etkileyen unsurlar. O yüzden şehrimizin daha nitelikli yapılaşmasını sağlayacağız.” ifadelerini kullandı.


Konuşmanın ardından mahalle sakinleriyle yakından ilgilenen Palancıoğlu, fotoğraf çekinme isteklerini de geri çevirmedi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 12:58
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