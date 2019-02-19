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Palancıoğlu Mimarsinan’da proje açıkladı

Talas Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın AK Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr.

19 Şubat 2019 Salı 14:10
Palancıoğlu Mimarsinan’da proje açıkladı

Talas Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın AK Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Mimarsinan Fatih Mahallesindeki toplantıda vatandaşlara bir projesini daha açıkladı.


31 Mart’taki yerel seçimler kapsamında çalışmalarını ara vermeden sürdüren Başkan Palancıoğlu, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke ve partililerle birlikte Mimarsinan Fatih, Dere ve Kayapul mahallelerinde vatandaşlarla buluştu.


Toplantının açılışında konuşan AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke, “Yerel seçimler en az genel seçimler kadar önemli. Yerel seçimlerde güçlü olarak çıkan sandık sonuçları, Türkiye’nin tamamında Cumhur İttifakının nasıl kabul gördüğünü herkese göstermek için bir vesile olacak.” dedi.


Talas Belediye Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu ise, coşkulu kalabalığın konuşmasını sık sık tezahüratlarda kestiği toplantıda, “Bizim örneğimiz Mimarsinan. Allah’ın izniyle hiç durmadan çalışacağız.” ifadesini kullandı.


İlk olarak acil ihtiyaçlardan başlayarak belediye bütçesini yatırıma dönüştüreceklerini belirten Başkan Palancıoğlu, “İnşallah Melikgazi Belediye Başkanı olduğumda ülkemizdeki sorunlara çözüm üretebilecek ve örnek projeler yapacağız.” şeklinde konuştu.


Palancıoğlu, Talas’ta 5 yıllık sürede örnek çalışmalar yaptıklarını anlatarak şunları söyledi: “İşin doğrusu onların reklamını yapmadık. Bunlardan bir tanesi Türkiye Belediyeler Birliği ile ülkemizdeki ilk uygulama projesini yaptık.”


Melikgazi’de farklı ve güzel işlere imza atacaklarını kaydeden Palancıoğlu, “Aile yapımıza sahip çıkacak projelerimiz var. Çocuklarımız için atölyeler kuracağız. Yetenek, fikir, resim, müzik, spor merkezleri gibi. Bu sayede yarınlarımız olan yavrularımızı sanal ortamın kötü alışkanlıklarından kurtarmış ta olacağız.” diye konuştu.


Palancıoğlu, Melikgazi için bir proje daha açıklayarak şöyle konuştu: “İnternet üzerinden el ürünleri satış merkezi. Ticaret şehri Kayserimizde internetten ticaret yapan sayısı çok az. Adam bir yazılım yapmış çatır çatır mal satıyor, Kayseri’nin ihracatından daha fazla para kazanıyor. Biz göreve geldiğimizde Talas’ta verdiğim sözü burada gerçekleştirip internet üzerinden Türkçe, İngilizce ve Arapça satış yapılacağı, sizlere üreteceğimiz ürünleri satacağız. Evde oturduğunuz yerden para kazanacaksınız. Kadınlarımıza amcalarımıza eğitim verip el ürünleri yaptıracağız. Malzeme ve makine desteğiyle ürettireceğiz. Belediye olarak ürünleri paketleyip internetten satacağız. Hem siz kazanacaksınız, hem belediyemiz. Bu, Türkiye’de bir ilk olacak. Bunun gibi birçok projemiz var. Esnafımız için Ticaret Odasıyla birlikte ‘Esnaf Masası’ kuracağız. Elinde biraz parası olan bir bakıyorsunuz kafe, çiğköfteci gibi işyerleri açıyor. Bir süre sonra o işyeri el değiştiriyor. Böyle olmaz. Esnafımız belediyeye başvurup ticaret yapabileceği alanlara yönlendirilerek işyeri açacak.”

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 14:10
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