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Palancıoğlu, "Komşu ilçelerde hizmette ve yatırımlarda bütünlük önemli"

Kayseri’nin sanayisi, ticareti, sağlık kuruluşları, eğlence ve alış veriş merkezleri, kış sporları tesisleri ile Anadolu’nun Bölge şehri olduğunu belirten Dr.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:55
Palancıoğlu, "Komşu ilçelerde hizmette ve yatırımlarda bütünlük önemli"

Kayseri’nin sanayisi, ticareti, sağlık kuruluşları, eğlence ve alış veriş merkezleri, kış sporları tesisleri ile Anadolu’nun Bölge şehri olduğunu belirten Dr. Mustafa Palancıoğlu “Kayseri Belediye Modeli ülkemiz için bir model oldu. Çünkü hizmet ve yatırımlarda şehrin bir bütün olduğu planlanmaktadır. Bu bütünlük içerisinde çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Farkı ilçeler de olsa sonuçta Kayseri il sınırları içerisinde yer almaktadır. Hele komşu ilçeler mutlaka hizmetlerinde bütünlük olmalıdır. Bütünlük ve tamamlayıcı hizmetler ile kalıcı ve gerçekçi yatırımlar yerine getirilmektedir” dedi.


İncesu Kaymakamı Ali Cemal Altınöz ise Kayseri’de görev yapacağından dolayı son derece mutlu olduğunu ifade ederek “İki komşu ilçeden biri olan İncesu İlçesinde göreve başladım. Melikgazi Belediyesinin hemşerileri ile iç içe olmuş ve günün getirdiği teknolojik gelişmeler ile de bunu daha da güçlendirmiştir. Yapılan yatırım ve hizmetler bunun bir göstergesidir. Melikgazi Belediyesinin hizmet çıtası çok yüksek halkın beklentileri ve hizmet anlayışında farklılık var” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:55
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