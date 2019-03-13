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Palancıoğlu Kıranardı ve Hisarcık’ta

Talas Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr.

13 Mart 2019 Çarşamba 14:13
Palancıoğlu Kıranardı ve Hisarcık’ta

Talas Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kıranardı ve Hisarcık mahallelerinde vatandaşlarla gönül köprüsü kurdu.


31 Mart seçimleri kapsamında çalışmalarını ara vermeden sürdüren Başkan Palancıoğlu, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke, MHP İlçe Başkanı Ertuğrul Yücebaş, yönetim kurulu üyeleri ve belediye meclis üyesi adaylarıyla mahalle mahalle dolaşarak girilmedik gönül bırakmıyor. Gidilen her yerde vatandaşların yoğun teveccühle karşıladığı Başkan Palancıoğlu, belediyecilikte örnek çalışmalar yaptıklarını belirterek, yenilerini Melikgazi’de hayata geçireceklerini söyledi. Palancıoğlu, temel belediyecilik hizmetlerinin yanında farklı çalışmalar gerçekleştireceklerini ifade ederek; “Amerika ve Avrupa ülkelerine baktığınızda ekonomik olarak geliştiklerini, ama ahlaki olarak çöktüklerini görürsünüz. Maalesef buralardan ülkemize de ahlaki hastalıklar bulaşıyor. Bunun önüne geçebilmek için özellikle temel belediyecilik hizmetlerinin yanında aile bütünlüğüne ve gençliğe yönelik çalışmalarımız olacak. Bunlardan örnek verecek olursak adına ‘Akıl Küpü’ dediğimiz kütüphanenin yanında, ücretsiz derslerin verildiği merkezler yapacağız. Kadınlarımıza yönelik sosyal tesisler yapacağız. Yaşlılarımıza yönelik ‘Eski Çınarlar Yaşam Merkezi’ diye tecrübelerinden yararlanacağımız tesisler yapacağız” dedi. Talas’a kazandırdıkları çalışmalardan bahseden Palancıoğlu şöyle konuştu;


“10 okul, 11 cami, 6 Kur’an kursu yaptık. Talas tarihinde yapılan sağlık ocaklarının yarısı beş yılda yapıldı. 4 sağlık ocağı, 3 acil sağlık hizmeti istasyonu yaptık. Üç sağlık ocağını da baştan sona yeniledik. Bunları şunun için söylüyorum. Belediyecilikte Kayseri Modeli diye bir model var. O yüzden Özhaseki Bakan, Ankara’dan aday gösterildi.”


Palancıoğlu, ilçeye 20 yıl hizmet veren Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ederek, “Şimdi inşallah Büyükşehir Belediye Başkanı olacak ve biz de el ele vererek birlikte çalışacağız.” dedi. Hisarcık ve Kıranardı’ya müjde de veren Palancıoğlu, “Özellikle turizmle ilgili potansiyeli olan bölgelere yeni dönemde Erciyes Master Planına destek verecek çalışmalar yapacağız. Hem esnafımız, hem de vatandaşlarımızın yüzünü güldürecek projelerimiz olacak.” ifadelerini kullandı. AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Ülke ise, “Talas’ta Palancıoğlu Başkanımızın yaptığı hizmetleri, beş yılda nelerin yapıldığını görürsünüz. Bu yaptıkları için 56 ilden büyük Melikgazi’ye aday gösterildi. Kendisi Melikgazi için bir şans.” şeklinde konuştu. MHP İlçe Başkanı Ertuğrul Yücebaş ta, Türkiye’nin bekasıyla ilgili tehditlerin bertaraf edilmediği sürece ittifakın süreceğini anlatarak şunları söyledi;


"Patlıcan ve biber konuşulduğu kadar ülkenin meseleleri konuşulmuyor. Dün bir ağacı bahane ederek Gezi Parkında ülkeyi ateş topuna çevirmeye çalışanlar hala pusudalar. Bu nedenle Kayseri’de sonucu 17-0 yapmak zorundayız.”


Konuşmaların ardından mahallelinin görüş ve talepleri dinlendi.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 14:13
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