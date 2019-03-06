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Palancıoğlu İldem’de vatandaşlarla kucaklaştı

Talas Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın AK Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu, İldem Cumhuriyet ve Gesi Fatih mahallelerinde vatandaşlarla kucaklaştı.

06 Mart 2019 Çarşamba 14:01
Palancıoğlu İldem’de vatandaşlarla kucaklaştı

Talas Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın AK Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu, İldem Cumhuriyet ve Gesi Fatih mahallelerinde vatandaşlarla kucaklaştı.

 

31 Mart seçimleri kapsamında çalışmalarına son sürat devam eden Başkan Palancıoğlu, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke, İlçe Kadın Kolları Başkanı Nadire Arık, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Osman Keşoğlu, yönetim kurulu üyeleri ve belediye meclis üyesi adaylarıyla İldem Cumhuriyet ve Gesi Fatih mahallelerindeki vatandaşlarla buluştu.

 

Kadın erkek her yaştan vatandaşın akın ettiği toplantının açılışında konuşan AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Ülke, 31 Mart seçimlerinde Kayseri’de rekor kıracaklarına inandıklarını belirterek, “Hem Palancıoğlu Başkanımızı, hem de Cumhur İttifakının 9’u MHP’li, toplam 45 meclis üyesi adayımızı seçtirmek için çalışıyoruz.” dedi.

 

Talas Belediye Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu ise, coşkulu kalabalığın alkışlarıyla destek verdiği konuşmasına Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ederek başladı.

 

Göreve geldiğinde Türkiye’ye örnek çalışmalar yapacaklarını belirten Başkan Palancıoğlu, Talas’ta genel ahlaka uymayan ve otopark sorununa neden olan 1+1 dairelerin yapımını durduran tek belediye olduklarını söyledi.

 

Palancıoğlu, her mahallede çalışma yaptıklarını anlatarak, “Mahalle mahalle analiz yaparak ihtiyaçları belirledik. Yapacağımız çalışmalarla imar, istihdam, eğitim ve sağlık gibi farklı konularda Ankara’ya inşallah çözüm odaklı güzel projeler göndereceğiz. Çünkü sizin mutluluğunuz, Türkiye’nin mutluluğu demek. Burada bir sorunu çözersek ülkemizdeki sorunu çözeriz.” şeklinde konuştu.

 

Gönüllere girecek projelerden de bahseden Palancıoğlu, “Mahallelere az sayıda dersliği olan küçük okullar yapacağız. Böylelikle öğretmenler, öğrenciler ve veliler birbirini daha iyi tanıdığı gibi, servis ücreti gibi de sıkıntılar olmaz. Bu dönem Allah nasip ederse Melikgazi’de önceliğimiz ailelerimiz, kadınlarımız ve gençlerimiz olacak. İhtiyaç olan mahallelere belediyeye bağlı ailelerin gönül rahatlığıyla çocuklarını emanet edebileceği mini kütüphaneler açacağız. İçerisinde internetin yanında ikramların da olacağı teknoloji atölyeleri de yer alacak. Çocuklarımız ders çalışmak için şehir merkezine gitmeyecek.” ifadelerini kullandı.

 

Konuşmaların ardından vatandaşların bağrına bastığı Palancıoğlu, görüş ve önerilerini dinledi.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 14:01
  1. Kayseri
  2. Ankara
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