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Palancıoğlu, "Duygu sömürüsüne izin vermeyin"

Özellikle camilerin çevresini mekân tutan dilencilere karşı tüm tedbirlerin alındığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

02 Haziran 2019 Pazar 13:44
Palancıoğlu, "Duygu sömürüsüne izin vermeyin"

Özellikle camilerin çevresini mekân tutan dilencilere karşı tüm tedbirlerin alındığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, vatandaşları duygu sömürüsüne karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunarak, istismarın kötü bir davranış biçimi olduğunu ve bu nedenle art niyetli hiçbir davranışa izin verilmemesi gerektiğini söyledi.


Ramazan Ayı yardımlaşmanın hat safhaya ulaştığı dönem


Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Ramazan Ayı nedeni ile zabıta teşkilatında izinlerin kaldırıldığını hatırlatarak “Duygu sömürüsüne ve insanların iyi niyet, acıma ve özellikle yardım etme hislerinin istismar edilmesine izin vermeyelim. Halkımız yardımseverdir ve iyi niyet ile yapılan tüm istekleri yerine getirir. Özellikle Ramazan Ayı’nda, yardımlaşmanın hat safhaya ulaştığı dönemde cami avlusunda ve köşe başlarında dilenmek pek inandırıcı olmamaktadır. Bu sebeple gerçek ihtiyaç sahiplerine yardım edilmelidir.” dedi.


5326 Sayılı Kabahatler Kanununca da zaten yasak


İyi niyetli, yardımsever ve yardım isteyeni karşılıksız bırakmama ahlakı ile yetişmiş insanlar, art niyetli kişilerle gerçekten muhtaç kişileri ayırt edememekte olduğunu sonuç itibari ile zabıta elemanlarının, görevlerinin zorlaştığını ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, dilencilik yapmanın zaten 5326 Sayılı Kabahatler Kanununca da yasak olduğunu sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 13:44
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