Palancıoğlu, Cumhur İttifakı Meclis Üyesi Adaylarıyla

Talas Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın AK Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Yüksek Seçim Kuruluna verilen kesin listedeki Cumhur İttifakı Melikgazi Belediye Meclis Üyesi adaylarıyla bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanlığındaki toplantıda konuşan MHP İlçe Başkanı Ertuğrul Yücebaş, Melikgazi’nin 56 ilden büyük bir metropol ilçe olduğunu belirterek, “AK Parti ve MHP’nin Melikgazi’deki oy oranı belli. İnşallah bunu en yukarı seviyeye çıkarıp, başarılı şekilde nihayetlendiririz. Meclis üyesi adaylarımıza hayırlı olsun. Çalışmalarımızda başarılar diliyorum.” dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Ülke de, “Bu toplantıyla adaylarımızın birbirini tanıması ve kaynaşmasını arzu ettik. Programlarda da gruplar halinde birlikte yoğun mesai harcayacağız. İnşallah bu ilk toplantımız hayırlara vesile olur” diye konuştu.

Talas Belediye Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu ise, sözlerine “İnşallah Cumhur İttifakı adayı olarak Allah hep birlikte çalışmayı bizlere nasip eder.” diyerek başladı. Beş yıl el ele verip bir aile gibi Melikgazi’ye hizmet etmeyi amaçladıklarını kaydeden Başkan Palancıoğlu, “1 Nisan’dan itibaren bütün hemşehrilerimizi kucaklayıp, el ele hizmet edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Palancıoğlu, Melikgazi’ye yapacakları çalışmalarla ilgili ince eleyip sık dokuyarak hazırlık içinde olduklarını ifade ederek, “Vatandaşlarımızdan önerilerini, isteklerini alıyoruz. Muhtarlarla istişareler yapıyoruz. Mahalle

Başkanlarımızla hakeza öyle. Sizlerden de görüş ve taleplerinizi alacağız. Dolayısıyla kısıtlı kaynakları en verimli şekilde Melikgazi’de hizmete dönüştürmek için çalışmayı sürdüreceğiz.” şeklinde konuştu.

Talas’ta yaptıkları çalışmaların yüz güldürdüğünü anlatan Palancıoğlu, şöyle konuştu:

“Beş yılda Talas’ta yaptığımız işlerden sonra gerçekten sahaya çıktığımızda karşılığını alıyoruz. İnşallah Melikgazi’de de örnek ve güzel projelere hep birlikte imza atacağız. Cenabı Allah’tan hayırlı bir çalışma dönemi niyaz ediyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın.”