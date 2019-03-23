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Afrika ülkesinde palalarla köy bastılar! 115 ölü var

Mali’nin Mopti bölgesindeki bir köye silah ve palalarla saldırı düzenlendi. Meydana gelen olayda 115 kişi hayatını kaybetti.

23 Mart 2019 Cumartesi 22:58
Afrika ülkesinde palalarla köy bastılar! 115 ölü var

Mali’nin Mopti bölgesindeki bir köye düzenlenen saldırıda içlerinde hamile kadın ve çocuklarında bulunduğu en az 115 kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi. Silah ve palaların kullanıldığı vahşi katliam sonrasında ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Mali'nin Mopti bölgesindeki Ogossagou köyüne silahlı adamlar tarafından düzenlenen saldırı sonucu en az 115 kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi. Bölgeden gelen ilk raporlara göre, ülkenin merkezinde bulunan Peulh kabilesine ait bir köye düzenlenen saldırıda en az 115 kişinin geleneksel Dogon avcılarının kıyafetlerini giyen silahlı adamlar tarafından katledildiği bildirildi.

Yerel bir yetkili silahlı kişilerin Mopti bölgesinde bulunan Ogossagou köyüne saldırmadan önce kuşattığını söyledi. Saldırıda etnik kökenleri Fulani olan Peulh yerlilerin hedef alındığı bildirildi. Bir başka yerel güvenlik görevlisi, basına verdiği demeçte, ölümcül saldırının kurbanlarının silah ve palalarla vahşice katledildiğini açıkladı.

Hamileler ve çocuklar da öldürüldü

Henüz onaylanmamış ve net olmayan raporlara göre ölüm oranının daha da çok artabileceği bildirildi. Komşu köy Ouenkoro’nun yerel yöneticisi Cheick Harouna Sankare, saldırıyı katliam olarak nitelendirdi. Kurbanlar arasında hamile kadınlar ve küçük çocuklarında olduğu belirtildi.

BM büyükelçileri uyarmıştı

Birleşmiş Milletler (BM), büyükelçileri bir süredir Mali’de etnik şiddetin arttığı konusunda uyarılarda bulunuyordu.

Askeri üsse saldırının intikamı iddiası

Dogon kabilesi üyeleri bir süredir ülkenin kuzeyinde yerleşik Peulhları terör gruplarıyla bağlantılı olmakla suçluyordu. Peulhlar ise Dogon kabilesi üyelerini aşırılıkçılığın ortadan kaldırılması konusunda Mali ordusuna destek vermekle suçluyordu. Yaşanan katliamın yaklaşık bir hafta önce Mali’de askeri bir üsse düzenlenen silahlı saldırıda ölen 16 askerin intikamıyla ilgili olduğu iddiaları da gündeme getirildi.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 22:58
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