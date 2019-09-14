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Ali Palabıyık'tan Türkiye tarihine geçen karar

Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 1-0 yendiği maçta düdük çalan hakem Ali Palabıyık, zaman geçirdiği gerekçesiyle top toplayıcı çocuğu tribüne gönderdi.

14 Eylül 2019 Cumartesi 11:29
Ali Palabıyık'tan Türkiye tarihine geçen karar

Galatasaray-Kasımpaşa maçının ikinci yarısında çok ilginç bir olay gerçekleşti. Maçın hakemi Ali Palabıyık, Süper Lig tarihinde bir ilk gerçekleştirmiş oldu. Palabıyık topları geç attığı gerekçesiyle top toplayıcı çocuğun sahadan çıkmasını istedi.

Zaman geçirici harekette bulunan top toplayıcı çocuğu tribüne gönderen Ali Palabıyık'ın, görevli çocuğu yerinden uzaklaştırdığı an yayıncı kuruluşun kameralarına da yansıdı.

Fatih Öztürk: Çok üzüldüm

Maç sonu açıklamalarda bulunan Kasımpaşa kalecisi Fatih Öztürk, "Top toplayıcı arkadaşımız yavaş oynamak istedi. Hakem çocuğu ikaz edecek diye düşündüm ama komple çıkardı. Üzüldüm. Keşke ikaz etseydi. Dışarı gönderince çok üzüldüm. Hatta maçtan sonra da görüşmek istedim çocukla ama olmadı" dedi.

 



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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 11:29
  1. Galatasaray-Kasımpaşa maçı
  2. Galatasaray
  3. Kasımpaşa
  4. Ali Palabıyık
  5. Süper Lig
  6. Fatih Öztürk

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