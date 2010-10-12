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Pakistanlılar temiz su içecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, sel felaketiyle büyük zarar gören Pakistan’da 80 bin kişinin faydalanacağı iki arıtma tesisini faaliyete soktu

12 Ekim 2010 Salı 09:00
Pakistanlılar temiz su içecek

Vefakar Pakistan halkı temiz içme suyuna kavuştu. Türkiye’den Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, yüzyılın sel felaketiyle boğuşan kardeş ülke Pakistan’a “dostluk eli” uzatarak gönderdiği 2 adet İçmesuyu Arıtma Tesisi’ni selzedelere ulaştırdı. İSU yöneticilerinden oluşan ekip, tesisi 80 bin nüfuslu Belucistan Eyaleti Başkenti Quetta’nın Dera Allah Yar bölgesine montajını yaparak, selzedelerin içme suyu ihtiyaçlarını karşılayacak hale getirdi.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 14:47
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