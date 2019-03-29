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Pakistanlı nörolog Sıddıki'nin ABD'deki tutukluluğuna tepkiler sürüyor

ABD'de 2010'da 86 yıl hapis cezasına çarptırılan ve işkence gördüğü iddiaları ortaya atılan Pakistanlı nöroloji uzmanı Afya Sıddıki'nin tutukluluğuna tepkiler büyüyor- Sıddıki'nin serbest bırakılarak ülkesine geri gönderilmesi için sosyal medyadan çağrılar sürerken, change.org adlı internet sitesinde de imza kampanyası başlatıldı

29 Mart 2019 Cuma 21:14
Pakistanlı nörolog Sıddıki'nin ABD'deki tutukluluğuna tepkiler sürüyor

NEW YORK (AA) - ABD'de 2010'da 86 yıl hapis cezasına çarptırılan ve işkence gördüğü iddiaları ortaya atılan Pakistanlı kadın nörolog Afya Sıddıki'nin tutukluluğuna tepkiler büyüyor.

Amerikalı Müslümanlar ve uluslararası insan hakları savunucuları, ABD'de 86 yıl hapis cezasına çarptırılan Sıddıki'nin serbest bırakılarak ülkesine dönmesinin sağlanması için çağrılarını artırıyor.

Sıddıki'nin, serbest bırakılması için change.org adlı internet sitesinde imza kampanyası başlatıldı.

Amerikan Müslüman toplumu da sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda, Sıddıki'nin ülkesine dönmesi için tepkilerini dile getiriyor.

Twitter ve Facebook gibi sosyal medya platformlarında oluşturulan "Aafia Movement" adlı sayfa da konuya ilişkin son gelişmeleri aktarırken, Pakistan ve ABD hükümetlerine Sıddıki'nin salıverilmesi için çağrılarını yineliyor.

- Pakistan hükümetinin Sıddıki için girişimde bulunduğu iddiası

Pakistan basınında çıkan haberlerde de Pakistan hükümetinin de Sıddıki'nin bir an önce ülkesine dönmesi için girişimlerde bulunduğu, ayrıca Taliban ile ABD arasında yapılan görüşmelerde de bu konunun gündeme geldiği belirtildi.

ABD ile Taliban görüşmesinde, Taliban'ın ABD'den serbest bırakmasını istediği tutuklular arasında Sıddıki'nin de isminin olduğu iddia edildi.

- Afya Sıddıki kimdir?

ABD'deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ve Brandeis Üniversitesi'nde eğitim gören Sıddıki, 2010'da Manhattan'daki federal mahkeme tarafından cinayete teşebbüsten suçlu bulunmuştu.

O dönem ABD basınında yer alan haberlerde, Amerikalı yetkililerin tutuklanmadan önce Sıddıki'yi El Kaide sempatizanı olarak isimlendirdikleri belirtildi. Dava sırasında FBI ajanları ve Amerikan askerlerinin, Afganistan'daki bir karakolda sorgulamaya gittiklerinde sanığın, sahipsiz bir tüfeği eline aldığı ve "Amerikalılara ölüm" diye bağırarak kendilerine ateş açtığı yönünde ifade verdikleri ileri sürülmüştü.

Sıddıki'nin, saldırı girişimi sırasında karşı ateşle vurulduğu, iyileştikten sonra yargılanmak üzere ABD'ye getirildiği kaydedilmişti.

- "Bu, Amerika değil İsrail'den gelen bir karar"

Hakkındaki suçlamaları reddeden Sıddıki ise yargılanması sırasında, tutuklanmadan önce işkence gördüğünü ve "gizli bir hapishanede" tutulduğunu savunmuş, kendisini sorgulamak isteyen Amerikalı personele saldırdığı yönündeki suçlamaların "gülünç" olduğunu söylemişti.

Sıddıki, mahkemede 86 yıl hapse mahkum edildiği kararının açıklanmasının ardından, "Bu, Amerika değil İsrail'den gelen bir karar." diye haykırmıştı.

Uluslararası Af Örgütü, Sıddıki'nin tutuklanmasına ilişkin dönemin ABD Başkanı Barack Obama ve 4 İngiliz Parlamentere mektup göndererek, Sıddıki'nin tutuklanmasını "ABD Anayasasının ihlali" olarak niteleyip protesto etmişti.

Sıddıki'nin destekçileri ve bazı uluslararası insan hakları örgütleri, Sıddıki'nin "terörist" olmadığını savunmuş, genç kadın ve çocuklarının yasadışı olarak tutuklandığını ve sorgulandığını öne sürmüştü. Ayrıca, Sıddıki'nin "kayıp" olduğu 5 yılda Pakistan ve ABD istihbaratının Sıddıki ve çocuklarına işkence ettiği iddiaları ortaya atılmıştı.

Hem Pakistan hem de ABD hükümetleri, söz konusu iddiaları reddetmişti.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 21:14
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