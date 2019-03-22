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Pakistanlı alim Mufti Taki Osmani'ye silahlı saldırı

Saldırıda, Pakistan eski şeriat mahkemesi yargıcı Mufti Taki Osmani yara almazken, koruması hayatını kaybetti- Bir başka silahlı saldırıda da Karaçi Darul Ulum Korangi İslam Üniversitesinde görevli Mevlana Amir Şahabuddin Han ağır yaralandı

22 Mart 2019 Cuma 14:02
Pakistanlı alim Mufti Taki Osmani'ye silahlı saldırı

İSLAMABAD (AA) - Pakistan eski şeriat mahkemesi yargıcı ve Karaçi Darul Ulum Korangi İslam Üniversitesi eğitim görevlisi Mufti Taki Osmani'nin içinde bulunduğu araca silahlı saldırı düzenlendi. Osmani, saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Osmani'nin asistanı Abid Sıddık Ömerson, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmani'yi taşıyan araca Karaçi'nin Şahrah-i Faysal bölgesinde silahlı saldırı düzenlendiğini söyledi. Ömerson, Osmani'nin yara almadığını ancak şoförünün yaralandığını, korumasının da hayatını kaybettiğini bildirdi.

Sindh Valisi İmran İsmail, Osmani'nin uzun zamandır ölüm tehdidi aldığı için kendisine koruma verildiğini kaydetti.

Osmani, 1980-1982 yıllarında Federal Şeriat Mahkemesi yargıçlığı, 1982-2002 yıllarında ise Anayasa Mahkemesi Şeriat Mahkemesi Temyiz Kurulu üyeliği yapmıştı.

ABD, İngiltere, Lüksemburg gibi ülkelerdeki şeriat kurullarında da başkanlık görevleri yapan Osmani, İslam İşbirliği Teşkilatı destekli Uluslararası İslami Fıkıh Akademisi'nin de daimi üyesi.

Osmani, Karaçi Darul Ulum İslam Üniversitesinde Sahih-i Buhari hadis eğitimi, fıkıh ve İslam ekonomisi alanlarında eğitimler veriyor.

Öte yandan Pakistan medyasında yer alan habere göre, Karaçi Darul Ulum İslam Üniversitesinde görevli Mevlana Amir Şahabuddin Han'ın aracına silahlı 4 saldırgan ateş açtı.

Sindh eyaletinin Karaçi kentindeki Nipa Çovrangi bölgesinde düzenlenen saldırıda Han ağır yaralanırken, koruması Sanobar Han hayatını kaybetti.



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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 14:02
  1. pakistan
  2. Pakistan'ın Karaçi kenti

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