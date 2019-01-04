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Pakistan'la sağlık alanına iş birliği için "görev gücü"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Pakistan Başbakanı İmran Han, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve beraberindeki Bakanlık yetkililerini kabul etti- Han, Türkiye'nin uyguladığı sağlıkta dönüşüm modeli, kamu-özel işbirlikleri ile inşa edilen hastaneler, ilaç ve tıbbi cihaz yatırımları konularında iki ülke yetkililerinin iş birliği içinde çalışması için bir "görev gücü" kurulacağını açıkladı

04 Ocak 2019 Cuma 12:45
Pakistan'la sağlık alanına iş birliği için "görev gücü"

ANKARA (AA) - Pakistan Başbakanı İmran Han, Türkiye'nin uyguladığı sağlıkta dönüşüm modeli, kamu-özel işbirlikleri ile inşa edilen hastaneler, ilaç ve tıbbi cihaz yatırımları konularında iki ülke yetkililerinin iş birliği içinde çalışması için bir "görev gücü" kurulacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Pakistan Başbakanı Han, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve beraberindeki Bakanlık yetkililerini kabul etti.

Bir otelde gerçekleşen görüşmede, Pakistan Başbakanı İmran Han ve Sağlık Bakanı Koca, sağlık turizmi, şehir hastaneleri, ilaç ve tıbbi cihaz üretimi konusunda iş birliği imkanları ve teknoloji transferi konularını ele aldı.

Pakistan Başbakanı Han, Türkiye'nin uyguladığı sağlıkta dönüşüm modeli, kamu-özel işbirlikleri ile inşa edilen hastaneler, ilaç ve tıbbi cihaz yatırımları konularında iki ülke yetkililerinin iş birliği içinde çalışması için bir "görev gücü" kuracaklarını belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sağlıkta dönüşüm programı sayesinde tüm vatandaşların sağlığa erişiminin sağlandığına işaret ederek sağlıktaki memnuniyet oranının yüzde 74'lere kadar çıktığını ve bunun devlet hizmetlerindeki en yüksek memnuniyet oranı olduğunu kaydetti.

Görüşmenin sonunda Bakan Koca, Pakistan'ın FETÖ’yü terör örgütü ilan etmesinin ardından FETÖ bağlantılı okulların Türkiye Maarif Vakfına devredilmesinden büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek katkılarından dolayı Han'a teşekkürlerini iletti.

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Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 12:45
  1. Pakistan Başbakanı İmran Han

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